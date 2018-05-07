Орловцев приглашают на праздничный Бал Победы

В Орле второй раз пройдет Бал Победы, рассказали в пресс-службе городской администрации.

На площадке у подножия Ленинского моста (около типографии «Труд», ул. Ленина, д. 1) вечером 9 мая состоится Бал Победы. С 17:00 начнется концертная программа с выступлением орловских коллективов. В то же время откроются тематические площадки: выставка военного оружия, стена памяти с фотографиями 1941-1945 годов, «Письмо ветерану», фотозона. А в 18:00 под военные мелодии несколько десятков пар закружатся в вальсе Победы.

Принять участие в бале могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрировать свою пару в группе мероприятия «Бал Победы под открытым небом». Генеральная репетиция состоится завтра, 8 мая в 18:00.