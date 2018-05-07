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Орловцев приглашают на праздничный Бал Победы
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Орловцев приглашают на праздничный Бал Победы 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
В Орле второй раз пройдет Бал Победы, рассказали в пресс-службе городской администрации.
На площадке у подножия Ленинского моста (около типографии «Труд», ул. Ленина, д. 1) вечером 9 мая состоится Бал Победы. С 17:00 начнется концертная программа с выступлением орловских коллективов. В то же время откроются тематические площадки: выставка военного оружия, стена памяти с фотографиями 1941-1945 годов, «Письмо ветерану», фотозона. А в 18:00 под военные мелодии несколько десятков пар закружатся в вальсе Победы.
Принять участие в бале могут все желающие. Для этого необходимо зарегистрировать свою пару в группе мероприятия «Бал Победы под открытым небом». Генеральная репетиция состоится завтра, 8 мая в 18:00.
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