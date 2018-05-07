Праздничный фейерверк в День Победы начнется в 22:30

С 17:30 до 23:00 на концертной сцене выступят Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова, Детский музыкальный театр «Задумка», Самарский театр юного зрителя «СамАрт», вокальный дуэт «Кирилл да Марья» и многие другие. В концерте также примут участие хор «Русский формат» из Воронежа и звезды российской эстрады.

Главным событием праздничного концерта в 2018 г. станет телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами РФ и республики Беларусь. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, который первым встретил войну. Финалом телемарафона станет видеоколлаж, в котором звучит «общее» стихотворение.

Праздничный фейерверк начнется в 22:30.