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Праздничный фейерверк в День Победы начнется в 22:30
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Праздничный фейерверк в День Победы начнется в 22:30 

Волга Ньюс 3 часа назад
С 17:00 до 17:30 продлится акция «Вальс Победы». В исполнении Муниципального духового оркестра Самары под управлением Марка Когана прозвучат вальсы с участием вокалистов Георгия Цветкова, Валерия Макарова, Ирины Сигал, Евгении Белоусовой. Каждый сможет принять участие в массовом исполнении вальса.
С 17:30 до 23:00 на концертной сцене выступят Государственный Волжский русский народный хор им. П. Милославова, Детский музыкальный театр «Задумка», Самарский театр юного зрителя «СамАрт», вокальный дуэт «Кирилл да Марья» и многие другие. В концерте также примут участие хор «Русский формат» из Воронежа и звезды российской эстрады.
Главным событием праздничного концерта в 2018 г. станет телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами РФ и республики Беларусь. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, который первым встретил войну. Финалом телемарафона станет видеоколлаж, в котором звучит «общее» стихотворение.
Праздничный фейерверк начнется в 22:30.
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