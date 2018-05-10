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«Ростелеком» поздравил орловцев с Днем Победы
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«Ростелеком» поздравил орловцев с Днем Победы 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
«Ростелеком» принял участие в праздновании 73-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне на Орловщине.
В городском парке культуры и отдыха Орла 9 мая состоялась акция «Песни Великой Победы», организованная компанией «Ростелеком». В течение нескольких часов на одной из аллей парка звучали мелодии военных лет. «Ростелеком» предоставил орловцам и гостям города возможность вспомнить и спеть в караоке песни, которые во время войны поддерживали боевой дух солдат. Взрослые и дети сменяли друг друга у микрофона — военные песни объединили людей разных поколений.
Юрий Солдатенков, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:
«День Победы — особенный день для каждого из нас. Ведь нет в России семьи, которую ни опалила бы война. 9 мая мы вспоминаем всех, кто воевал, отдаем дань памяти ушедшим, с глубокой благодарностью чествуем тех, кто еще с нами. «Ростелеком» каждый год к Дню Победы дарит участникам и ветеранам войны возможность поздравить друзей и родных в других городах России и странах ближнего зарубежья. Ветераны могут бесплатно отправить телеграммы, позвонить с домашних и мобильных телефонов. Мы также всегда участвуем в праздновании 9 мая, устраивая для жителей и гостей города такие акции как «Песни Великой Победы», «Открытка ветерану».
В этом году за время работы площадки «Ростелекома» ее посетили более 500 человек. Люди не только исполняли любимые военные песни, но и кружились в вальсе, отвечали на вопросы викторины по истории Великой Отечественной войны, получали фирменные сувениры, узнавали о новых услугах компании. Для маленьких орловцев «Ростелеком» устроил конкурс рисунка на асфальте, не оставив без подарка ни одного юного художника.
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