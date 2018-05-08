В Клубной системе «Орехово» покажут военный спектакль

Литературно-музыкальная композиция «Василий Теркин» пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» в пятницу, 11 мая.

— Главной изюминкой спектакля станет то, что на протяжении всего перформанса будут звучать мотивы русских фронтовых песен, таких милых сердцу, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова

Начнется спектакль в 19:00. Однако, чтобы стать зрителем представления, необходимо заранее зарегистрироваться здесь.

Фото предоставила Анастасия Ушакова