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В Клубной системе «Орехово» покажут военный спектакль
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В Клубной системе «Орехово» покажут военный спектакль 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Литературно-музыкальная композиция «Василий Теркин» пройдет в Территориальной клубной системе «Орехово» в пятницу, 11 мая.
Режиссерами спектакля выступили художественные руководители театра-студии «Браво» Екатерина Денисова и Дома культуры «Нагатино» Евгений Шугаев.
— Главной изюминкой спектакля станет то, что на протяжении всего перформанса будут звучать мотивы русских фронтовых песен, таких милых сердцу, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» менеджер по культурно-массовой работе ТКС «Орехово» Анастасия Ушакова.
Начнется спектакль в 19:00. Однако, чтобы стать зрителем представления, необходимо заранее зарегистрироваться здесь.
Фото предоставила Анастасия Ушакова
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