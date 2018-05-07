В День Победы на площади Куйбышева выступят группы Burito и «На-на»

Программа мероприятий:

17:00-17:30 Акция «Вальс Победы». В исполнении самарского духового оркестра под управлением Марка Когана прозвучат вальсы с участием вокалистов Георгия Цветкова Валерия Макарова , Ирины Сигал, Елены Белоусовой. Каждый пришедший на площадь Куйбышева сможет принять участие в массовом исполнении вальсов военного времени.

17:30-23:00 На сцене выступят лучшие коллективы Самарской области: Волжский русский народный хор им. П. Милославова, Детский музыкальный театр «Задумка», Самарский театр юного зрителя «СамАрт», вокальный дуэт «Кирилл да Марья» и многие другие. В концерте также примут участие хор «Русский формат» из Воронежа и звезды российской эстрады: группы Burito и «На-на».

Главным событием праздничного концерта станет уникальный телемарафон «Победа эта на века нас общей памятью связала!» между городами России и Белоруссии. На большом экране будут транслироваться обращения из Волгограда, Санкт-Петербурга, Челябинска, Севастополя, Москвы, Смоленска, Тулы, Керчи, Мурманска, Воронежа и Бреста — города, который первым встретил войну. Финалом телемарафона станет видеоколлаж, в котором звучит «общее» стихотворение, посвященное великому единению российских городов.