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Макс Барских представит самое масштабное в своей карьере шоу «Туманы»
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Макс Барских представит самое масштабное в своей карьере шоу «Туманы» 

Журнал ОК! 1 час назад
25 мая 2018 года в Дворце Спорта Мегаспорт Макс Барских представит самое масштабное в своей карьере шоу «Туманы». Трек с одноимённым названием завоевал радио и теле хит-парады не только в России, но и за ее пределами, собрав сотни кавер-версий и миллионы просмотров на YouTube. «Туманы» окутали не только все постсоветское пространство, но и добрались до русскоговорящего зрителя в Северной Америке.
Режиссером-постановщиком шоу выступит продюсер артиста Алан Бадоев.
Я всегда мечтал создать большой спектакль для одного артиста. В этот раз мы покажем концептуальное шоу, в котором отобразим философию Макса. Мы планируем превратить Дворец спорта в арт-инсталляцию, где будет разыгран аудиовизуальный спектакль. Пока рано раскрывать все идеи, но я обещаю, это будет неповторимо, — рассказывает Бадоев.
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