Макс Барских представит самое масштабное в своей карьере шоу «Туманы»

25 мая 2018 года в Дворце Спорта Мегаспорт Макс Барских представит самое масштабное в своей карьере шоу «Туманы». Трек с одноимённым названием завоевал радио и теле хит-парады не только в России, но и за ее пределами, собрав сотни кавер-версий и миллионы просмотров на YouTube. «Туманы» окутали не только все постсоветское пространство, но и добрались до русскоговорящего зрителя в Северной Америке.

Я всегда мечтал создать большой спектакль для одного артиста. В этот раз мы покажем концептуальное шоу, в котором отобразим философию Макса. Мы планируем превратить Дворец спорта в арт-инсталляцию, где будет разыгран аудиовизуальный спектакль. Пока рано раскрывать все идеи, но я обещаю, это будет неповторимо, — рассказывает Бадоев.