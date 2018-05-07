Воронежцам рассказали о событиях архитектурного форума «Зодчество»

Определены основные мероприятия XI архитектурного форума «Зодчество VRN 2018», об этом сообщил замруководителя управления архитектуры и градостроительства области Андрей Еренков на совещании в облправительстве.

На деловой программе форума особое внимание уделят взаимодействию архитекторов со строительным бизнесом, развитию дополнительного архитектурного образования и применению ресурса молодых специалистов. Мероприятия деловой программы пройдут в Камерном театре.

Для участников форума и горожан организуют экспозиции на открытом пространстве — участке пешеходной улицы Карла Маркса между Камерным театром и сквером Маршака. Выставки будут посвящены ключевым общественным территориям Воронежа, которые будут благоустроены до конца года. Улица также станет местом размещения архитектурных проектов, фотовыставок, а также различных видов городских фестивальных активностей.

Выставочная программа форума не ограничится одной площадкой и одним днем. Ряд мероприятий состоится в преддверии форума. Так, 18 мая в Доме архитектора откроется выставка детского архитектурного творчества студии «Ступени», приуроченная к 30-летию детского архитектурного образования в Воронеже. С 22 мая в Камерном театре будут представлены работы всемирно известного архитектора 30-х годов XX века Якова Чернихова «Образы архитектуры».