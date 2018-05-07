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Торжественный прием для ветеранской общественности отрасли культуры прошел в Москве
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Торжественный прием для ветеранской общественности отрасли культуры прошел в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялся ежегодный торжественный прием для ветеранов государственной службы и заслуженных деятелей искусств и культуры в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает в понедельник корреспондент РИАМО.
«Очень приятно снова накануне 9 Мая со всеми вами встретиться. Стало уже доброй традицией проводить эту встречу для ветеранов, отрасли, для всех тех, кто внес свой вклад в искусство, в культуру нашей столицы и нашей страны», — сказал руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Он отметил, что на торжественный прием были приглашены 160 ветеранов из которых 19 участников Великой Отечественной войны, 17 тружеников тыла, три узника малолетних нацистских лагерей, пять жителей блокадного Ленинграда и 74 «детей войны».
«В 2015 году мы с ветеранской общественностью отрасли культуры решили, что каждый год накануне 9 Мая будем собираться потому, что это важно для работников культуры старшего поколения не только деятелей театра, но и работников музеев, библиотек и культурных центров», — добавил Кибовский.
Для приглашенных на торжественный прием выступили артисты России, которые исполняли песни военных лет, а также в зале действовал свободный микрофон, каждый из присутствующих мог выступить.
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