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Ансамбль танца из района Текстильщики получил премию «Будущее России»
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Ансамбль танца из района Текстильщики получил премию «Будущее России» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
Образцовый ансамбль «Русские узоры» из Дворца творчества имени Гайдара, который расположен в Текстильщиках, получил национальную премию «Будущее России». Как рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко, награждение состоялось на сцене Государственного Кремлевского дворца.
— Коллективу выпала честь принять участие в гала-концерте, танцевать на этой волшебной сцене. Участники ансамбля выражают благодарность всем, кто приехал их поддержать, — добавила Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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