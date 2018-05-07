Ансамбль танца из района Текстильщики получил премию «Будущее России»

Образцовый ансамбль «Русские узоры» из Дворца творчества имени Гайдара, который расположен в Текстильщиках, получил национальную премию «Будущее России». Как рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко , награждение состоялось на сцене Государственного Кремлевского дворца.

— Коллективу выпала честь принять участие в гала-концерте, танцевать на этой волшебной сцене. Участники ансамбля выражают благодарность всем, кто приехал их поддержать, — добавила Анна Бондаренко.

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)