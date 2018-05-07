На сцене Малого театра представили нового «Тартюфа»

На сцене Малого Театра появился тонкий и стильный спектакль.

Каких только «Тартюфов» мы не видели! Были Тартюфы, которые выползали из бездны, словно мерзкое зловонное чудовище. Были агрессивно витийствующие на площади посреди молча внимающей толпы. Тартюфы –приспособленцы, Тартюфы-провокаторы… Всех их объединяло одно — характеры персонажей пьесы Мольера, являются вечными, людские пороки и достоинства переходят из одного столетия в другое, почти не меняясь. С наследниками Тартюфа мы сталкиваемся повсеместно — в офисе, в поликлинике, в магазине за углом. Потому что главный герой пьесы — хамелеон, способный менять цвет в зависимости от обстоятельств, играющий окружающими, как марионетками. Он выискивает очередную жертву, способен запудрить ей мозги, создать видимость терпеливого страдальца, чистого существа, подставляющего левую щеку, когда бьют по правой.

В постановке Владимира Драгунова, чье пристрастие к первоклассной литературе на сцене Малого театра вот уже многие годы остается неизменным, классический сюжет Жана-Бартиста Мольера выглядит невероятно динамичным, вневременным и при всем том, очень близким к произведению автора.

…Роскошный дом Тартюфа, созданный фантазией художника Станислава Бенедиктова, в своей глубине таит огромное живописное полотно с картинами жизни светского общества, которое зритель видит через распахнутые окна и дверной проем.

На сцене появляются возмущенные члены семейства Оргона, активно обсуждающие появление самозванца, который постепенно прибирает к рукам власть в доме. Найти защиту у матери Оргона — госпожи Пернель — не удается. Пожилая дама — из тех, которым лучше на язык не попадаться, она никому из домочадцев не дает и слова вставить.

Думается, что нет особой необходимости рассказывать, чем заканчивается эта известная поучительная история. Самое удивительное, что она, написанная в 1664 году по прежнему продолжает сохраняться в репертуаре театров и собирает полные залы — верный знак того, что актуальность ее не утрачена. А мы, выходя из зала, погружаясь в современный мир, замечаем, как мольеровские персонажи облекаются в плоть, становясь отнюдь не смешными, а скорее грустными и даже страшными.

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