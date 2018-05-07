На сцене Малого театра представили нового «Тартюфа» 

На сцене Малого Театра появился тонкий и стильный спектакль.
Создатели комедии «Тартюф» режиссер Владимир Драгунов, исполнитель заглавной роли заслуженный артист России Глеб Подгородинский и его партнеры заслуженные артисты России Виктор Низовой (Оргон), Татьяна Лебедева (Госпожа Пернель), Инна Иванова (Дорина) и Ирина Леонова (Эльмира) привнесли в хорошо известную классическую пьесу не только лирику и юмор, но и наполнили ее вполне современным трагикомическим звучанием.
Каких только «Тартюфов» мы не видели! Были Тартюфы, которые выползали из бездны, словно мерзкое зловонное чудовище. Были агрессивно витийствующие на площади посреди молча внимающей толпы. Тартюфы –приспособленцы, Тартюфы-провокаторы… Всех их объединяло одно — характеры персонажей пьесы Мольера, являются вечными, людские пороки и достоинства переходят из одного столетия в другое, почти не меняясь. С наследниками Тартюфа мы сталкиваемся повсеместно — в офисе, в поликлинике, в магазине за углом. Потому что главный герой пьесы — хамелеон, способный менять цвет в зависимости от обстоятельств, играющий окружающими, как марионетками. Он выискивает очередную жертву, способен запудрить ей мозги, создать видимость терпеливого страдальца, чистого существа, подставляющего левую щеку, когда бьют по правой.
В постановке Владимира Драгунова, чье пристрастие к первоклассной литературе на сцене Малого театра вот уже многие годы остается неизменным, классический сюжет Жана-Бартиста Мольера выглядит невероятно динамичным, вневременным и при всем том, очень близким к произведению автора.
…Роскошный дом Тартюфа, созданный фантазией художника Станислава Бенедиктова, в своей глубине таит огромное живописное полотно с картинами жизни светского общества, которое зритель видит через распахнутые окна и дверной проем.
На сцене появляются возмущенные члены семейства Оргона, активно обсуждающие появление самозванца, который постепенно прибирает к рукам власть в доме. Найти защиту у матери Оргона — госпожи Пернель — не удается. Пожилая дама — из тех, которым лучше на язык не попадаться, она никому из домочадцев не дает и слова вставить.
Думается, что нет особой необходимости рассказывать, чем заканчивается эта известная поучительная история. Самое удивительное, что она, написанная в 1664 году по прежнему продолжает сохраняться в репертуаре театров и собирает полные залы — верный знак того, что актуальность ее не утрачена. А мы, выходя из зала, погружаясь в современный мир, замечаем, как мольеровские персонажи облекаются в плоть, становясь отнюдь не смешными, а скорее грустными и даже страшными.
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