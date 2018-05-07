Сергей Мазаев и Петр Налич выступят на сцене Москвы 24 в честь Дня Победы

В честь 9 Мая телеканал Москва 24 приготовил огромное количество сюрпризов для жителей и гостей города. Помимо прямых трансляций с улиц города и парада — большой концерт у Большого театра, где Сергей Мазаев Петр Налич выступят под аккомпанемент симфонического оркестра с необычной программой.

В День Победы на Театральной площади зрители смогут спеть песни военных лет вместе с любимыми артистами. Откроет вечер заслуженный артист России Сергей Мазаев в сопровождении симфонического оркестра и заслуженного дирижера, капитана первого ранга Алексея Карабанова

Кроме того, на сцену поднимутся Петр Налич и еще один заслуженный артист России, тенор Большого театра Антон Григорьев , а ведущие телеканала прочитают гостям военную хронику и фронтовые письма, которые лучше всего объясняют, через что пришлось пройти советским семьям во время Великой Отечественной войны.

9 Мая Москва 24 будет ждать вас, чтобы вместе вспомнить подвиги героев и почтить память павших в великих боях. Приходите всей семьей или смотрите в эфире!