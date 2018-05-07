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День Победы отметят в культурном центре на Дубнинской музыкальным спектаклем
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День Победы отметят в культурном центре на Дубнинской музыкальным спектаклем 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В отделении «Юность» центра культуры «Гармония» 9 мая состоится показ литературно-музыкального спектакля «Мы — эхо друг друга». Постановка посвящена 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Для наших гостей прозвучат любимые песни военных лет, будет показана постановка о русских солдатах, — рассказал представитель администрации. — Все пришедшие в полной мере насладятся чудесной атмосферой великого праздника.
Зрителей будут ждать к 12.00. Вход свободный.
Напоминаем, отделение «Юность» центра культуры «Гармония» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)
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