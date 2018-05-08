Артисты театра «Шаг» в честь Дня Победы представят военный спектакль на Дубнинской

В ближайшую среду, 9 мая, в отделении «Юность» центра культуры «Гармония» состоится показ военной пьесы «Мы — эхо друг друга» в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Студия «Театр „Шаг“ представит литературно-музыкальную постановку „Мы — эхо друг друга“. Для вас прозвучат любимые песни военных лет, вы увидите невероятную историю русских солдат и насладитесь чудесной атмосферой великого праздника», — говорится в материале пресс-службы.

Посетителей будут ждать к 12.00. Вход свободный для всех желающих.

Отметим, что отделение «Юность» находится по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)