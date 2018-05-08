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Артисты театра «Шаг» в честь Дня Победы представят военный спектакль на Дубнинской
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Артисты театра «Шаг» в честь Дня Победы представят военный спектакль на Дубнинской 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В ближайшую среду, 9 мая, в отделении «Юность» центра культуры «Гармония» состоится показ военной пьесы «Мы — эхо друг друга» в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
«Студия «Театр „Шаг“ представит литературно-музыкальную постановку „Мы — эхо друг друга“. Для вас прозвучат любимые песни военных лет, вы увидите невероятную историю русских солдат и насладитесь чудесной атмосферой великого праздника», — говорится в материале пресс-службы.
Посетителей будут ждать к 12.00. Вход свободный для всех желающих.
Отметим, что отделение «Юность» находится по адресу улица Дубнинская, дом 73а. (мю)
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