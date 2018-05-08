Худрук СТИ Сергей Женовач предлагает оригинальный взгляд на «Трех сестер» 

27 мая в Студии театрального Искусства премьера — «Три сестры» по пьесе Чехова.
Художественный руководитель театра Сергей Женовач до дня премьеры не разглашает имена актеров (несколько актеров репетируют одну роль, и кто будет играть — может решиться в последнюю минуту), но главную идею своей постановки он объяснил «ВМ»:
— «Три сестры» — не бытовая пьеса. Более того, она — не реалистическая, а поэтическая. Она написана белым стихом, и я ее ставлю как поэзию.
История позаботилась о том, чтобы именно эта постановка Женовача оказалась в центре внимания. С 23 апреля Сергей Женовач — художественный руководитель МХТ, а пьесу «Три сестры» он ставит в филиале МХТ — Студии театрального искусства не то, чтобы не по-Станиславскому (Московский Художественный театр — детище Станиславского), а согласно своему пониманию театра Чехова, о котором писал, спорил, доказывал сам драматург:
— Если прочитаете письмо Чехова к Мейерхольду, в котором драматург недоволен постановкой Станиславского его пьесы «Три сестры» в Московском Художественном театре, поймете причину разногласий. Чехов не принимал почти все постановки в Московском Художественном театре потому, что они, по мнению автора, «были слишком реалистические и бытовые», — объяснил Сергей Женовач.
Одновременно с СТИ в МХТ премьера спектакля «Три сестры» в постановке Константина Богомолова. Режиссер утверждает, что «ставит относительно классическую пьесу», в традициях Московского Художественного театра и Станиславского. Спектакли СТИ никогда не сравнивали с премьерами в МХТ, потому что сравнивать студию, авторский театр с самым звездным и самым легендарным театром, по крайней мере, нелепо. Но поскольку отныне у СТИ и у МХТ один руководитель, и два театра объединены, то сравнивать придется. В постановке «Три сестры» Сергея Женовача нет знаменитых артистов. Даже восходящая звезда Иван Янковский в ней не занят. Спектакль Богомолова — не просто звездный, а мега-звездный. В нем играют не просто красивые талантливые артисты, а медийные лица и наследники громких фамилий: Павел Табаков, Софья Евстигнеева. Один из самых популярных киноактеров Александр Паль дебютирует на сцене МХТ в этой постановке. Также состоится дебют на сцене жены Константина Эрнста Софии Эрнст.
Константин Богомолов в начале репетиций сказал, что «Три сестры» — посвящение Олегу Табакову, который не дожил до премьеры. А «Три сестры» Сергея Женовача — попытка поставить пьесу Чехова так, как ее видел сам автор.
Удивительно, что два театра, два лучших театра Москвы, — СТИ и МХТ объединяются именем Чехова, его пьесой «Три сестры», в которой так много нежности, любви, лирики, стремления к счастью и дружбе.
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