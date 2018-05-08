Худрук СТИ Сергей Женовач предлагает оригинальный взгляд на «Трех сестер»

27 мая в Студии театрального Искусства премьера — «Три сестры» по пьесе Чехова.

Художественный руководитель театра Сергей Женовач до дня премьеры не разглашает имена актеров (несколько актеров репетируют одну роль, и кто будет играть — может решиться в последнюю минуту), но главную идею своей постановки он объяснил «ВМ»:

— «Три сестры» — не бытовая пьеса. Более того, она — не реалистическая, а поэтическая. Она написана белым стихом, и я ее ставлю как поэзию.

История позаботилась о том, чтобы именно эта постановка Женовача оказалась в центре внимания. С 23 апреля Сергей Женовач — художественный руководитель МХТ, а пьесу «Три сестры» он ставит в филиале МХТ — Студии театрального искусства не то, чтобы не по-Станиславскому (Московский Художественный театр — детище Станиславского), а согласно своему пониманию театра Чехова, о котором писал, спорил, доказывал сам драматург:

— Если прочитаете письмо Чехова к Мейерхольду, в котором драматург недоволен постановкой Станиславского его пьесы «Три сестры» в Московском Художественном театре, поймете причину разногласий. Чехов не принимал почти все постановки в Московском Художественном театре потому, что они, по мнению автора, «были слишком реалистические и бытовые», — объяснил Сергей Женовач.

Константин Богомолов в начале репетиций сказал, что «Три сестры» — посвящение Олегу Табакову , который не дожил до премьеры. А «Три сестры» Сергея Женовача — попытка поставить пьесу Чехова так, как ее видел сам автор.

Удивительно, что два театра, два лучших театра Москвы, — СТИ и МХТ объединяются именем Чехова, его пьесой «Три сестры», в которой так много нежности, любви, лирики, стремления к счастью и дружбе.

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