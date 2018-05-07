Юные танцоры из Дмитровского района посетили мастер-класс в Губернском театре

Воспитанники хореографического кружка «Мастерская танца», который действует в спортивно-досуговом центре «Радуга» Дмитровского района, посетили занятие от примы балета Яны Казанцевой в Московском Губернском театре.

Об этом сообщили в администрации спортивно-досугового центра.

— Дети с интересом наблюдали за тренировкой заслуженных артистов России у станка, восхищались прыжками и вращениями на середине зала, а после мастер-класса прошли с экскурсией по костюмерными и гримерным за кулисами театра, — рассказал представитель администрации.

Напомним, СДЦ «Радуга» находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 149. (мю)