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Юные танцоры из Дмитровского района посетили мастер-класс в Губернском театре
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Юные танцоры из Дмитровского района посетили мастер-класс в Губернском театре 

Управа района Дмитровский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники хореографического кружка «Мастерская танца», который действует в спортивно-досуговом центре «Радуга» Дмитровского района, посетили занятие от примы балета Яны Казанцевой в Московском Губернском театре.
Об этом сообщили в администрации спортивно-досугового центра.
— Дети с интересом наблюдали за тренировкой заслуженных артистов России у станка, восхищались прыжками и вращениями на середине зала, а после мастер-класса прошли с экскурсией по костюмерными и гримерным за кулисами театра, — рассказал представитель администрации.
Напомним, СДЦ «Радуга» находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 149. (мю)
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