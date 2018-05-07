Эпистолярный спектакль «Твоя Катя» Нижегородского театра драмы им. Горького

Никогда ранее не издававшиеся интимные письма супругов, правнучка Горького — Е. А. Пешкова передала театру для создания этой постановки. А нижегородский драматург Нина Прибутковская сделала на их основе пьесу в эпистолярном жанре.

Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Алексей Пешков ( Заслуженная артистка России Ольга Берегова — в роли Кати и Олег Шапков Максим Горький ) в сотворчестве с режиссёром-постановщиком Ириной Зубжицкой, всего лишь за 11 дней репетиций сделали «спектакль — дневник». Целых два тома переписки, которые Екатерина Пешкова (Волжина) долго скрывала, но не сожгла и сберегла. К финалу спектакля её поступок прекрасно понимаешь — от некоторых строк становится больно. «Горькие письма» — так можно было бы обозначить фабулу постановки.

Недолгий отрезок семейной жизни, с момента знакомства в 1896-м и до расставания в 1904 году, проживается и прочитывается артистами, отталкиваясь от печатного листа. Они читают строки, перекладывая, отбрасывая страницы, словно прожив в мгновение прошлое. Сначала: романтическая влюблённость, страх потерять друг друга, тревожное ожидание свадьбы, противодействие родственников. Вплоть до известной развязки, их путь был тернистым. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Начинал он бедным журналистом в самарской газете, публиковал фельетоны в Одессе. Был посажен в тюрьму, болел, отправился в ссылку, правда, недалеко — в Арзамас. А она, просто любила и ждала — единственная, кто верил тогда в его большое будущее. Но, когда появились дети, пришла и первая известность. То были первые шаги к расставанию, когда его (уже именовавшегося Горьким) тянули в разные стороны поклонники, коллеги-писатели, столичные журналы — он вдруг всем стал нужен.

Катя же осталась со своими комплексами, бытовыми проблемами и неврозами в Нижнем Новгороде. Тихо и скромно ушла в тень, отпустив его к новой возлюбленной, чтобы семья не мешала пути большого писателя. Быть может, она должна была ему встретиться и прожить рядом тот короткий период, чтобы сохранить воспоминания, и стать в итоге самой — «музейной реликвией», позабыв о собственных чувствах. Но и Катя — личность, чьё имя сейчас «зазвучало гордо»!

Камерное пространство спектакля очень условное: из мебели всего лишь два письменных стола с ящиками, стулья и пара стоек, сообщающихся верёвочками. Чёрная «коробка» сцены обозначена лаконичными стенами с вставками — отполированными зеркальными листами. Они — словно покрытые музейной пылью экспонаты, но, кроме того, напоминают запотевшее окно — символ путешествий; герои иногда будут писать по их матовой поверхности ключевые слова. Три стены здесь призваны отделить артистов от зрителей, и несут вспомогательную функцию по установке сценического освещения. Лаконичное оформление создано художником-постановщиком Борисом Шляминым. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Артисты на маленьком пятачке «сцены» более двух часов находятся под пристальным вниманием зрителя. Любые эмоциональные преувеличения на таком расстоянии покажутся лишними. Конечно же, в родных стенах Нижегородского театра драмы они играют на большой зал чуть иначе, чем требуется это сейчас, в условиях театральной малой формы. Но это вопрос времени, спектакль ещё должен «сыграться». Многие письма, в начале действия, прочитываются на большой скорости скороговоркой, передавая юношеский избыток чувств, но, в то же время, будто боясь утомить зрителя длиннотами — они гонят темп. Хронометраж и объём текста, действительно достаточно большой.

Чтобы спектакль не превратился в статичную читку по ролям, герои постоянно взаимодействуют друг с другом. Из ящиков столов появляются символичные предметы. Закреплённые на верёвках прищепками, переносятся между ними письма, фантик, носочки и даже кусок колбасы, иллюстрируя рассказ. Сами столы находятся в постоянном движении по площадке. Перестановкой, немного меняя пространство, вносят разнообразие в мизансцены — ведь супруги писали друг другу из самых разных мест, даже из камеры заключения. Фото: Нижегородский театр драмы им. М. Горького

Спектакль открывает зрителю иного Горького — мятущегося, страдающего, любящего нежно чистое создание — маленькую Катю! Музей-квартира (на ул. Семашко, 19), где они тогда жили, порекомендуем посетить в дополнение к спектаклю, чтобы чуть больше понять — каким был этот человек, изображённый на портретах, и что скрыто под обложками его книг.