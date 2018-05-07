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Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве
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Волгоградский казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Волгоградский музыкально-драматический казачий театр отметит День Победы гастролями в Москве. Выступления коллектива состоятся 8 и 9 мая на основной сцене Театра под руководством Армена Джигарханяна, сообщили ТАСС в понедельник в Союзе театральных деятелей (СТД) РФ.
Собеседница агентства отметила, что «Волгоградский музыкально-драматический казачий театр, созданный в 1992 году, является одним из первых профессиональных театральных коллективов России, воплотивших в своем творчестве славные традиции донского казачества».
Специально к празднованию Великой Победы и юбилею Сталинградской битвы Волгоградский казачий театр представит на сцене Театра Армена Джигарханяна два спектакля. 8 и 9 мая в 14:00 будет показан спектакль-реквием режиссера Алексея Серова «Украденное солнце». «Это уникальный военный дневник, составленный по воспоминаниям детей, проживших в Сталинграде все 200 дней и ночей Великой битвы, выживших вопреки всему и написавших о том, что невозможно до конца оплакать и нельзя забыть», — рассказали в СТД о спектакле, который откроет гастрольную афишу волгоградцев.
Вторым спектаклем, который значится в программе казачьего театра, станет музыкальная комедия «Однажды в Малиновке» на музыку Бориса Александрова. «Это новая интерпретация знаменитой оперетты, по мотивам которой был снят фильм „Свадьба в Малиновке“, — сказала собеседница ТАСС, добавив, что постановку спектакля осуществил известный режиссер Вадим Милков.
»Однажды в Малиновке" покажут 8 и 9 мая в 19:00. Перед спектаклем Казачий театр представит свою визитную карточку — песенный пролог «Музыка казачьей души».
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