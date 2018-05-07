РИАМО разыграет в соцсетях билеты на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT» в Театре Луны

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» билеты на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT» в столичном Театре Луны.

Все очень просто: необходимо проявить себя в сообществе «РИАМО в Москве» с 7 по 15 мая, оставлять лайки, комментировать записи, делиться опубликованными постами у себя на стене.

«Двое наших подписчиков, набравшие наибольшее количество баллов, получат билеты в московский Театр Луны на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT», который состоится 20 мая. Итоги подведем 16 мая, всем удачи», — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в игре только свежие посты, опубликованные с 7 по 15 мая. Все действия подписчиков оценит специальная программа: за каждый лайк пользователи получат один балл, за комментарий — два балла, а за репост — три балла.