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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT» в Театре Луны
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РИАМО разыграет в соцсетях билеты на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT» в Театре Луны 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» билеты на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT» в столичном Театре Луны.
Все очень просто: необходимо проявить себя в сообществе «РИАМО в Москве» с 7 по 15 мая, оставлять лайки, комментировать записи, делиться опубликованными постами у себя на стене.
«Двое наших подписчиков, набравшие наибольшее количество баллов, получат билеты в московский Театр Луны на спектакль «Мэри Поппинс — NEXT», который состоится 20 мая. Итоги подведем 16 мая, всем удачи», — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, в игре только свежие посты, опубликованные с 7 по 15 мая. Все действия подписчиков оценит специальная программа: за каждый лайк пользователи получат один балл, за комментарий — два балла, а за репост — три балла.
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