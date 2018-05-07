Ветераны войны и культуры вышли на сцену

В понедельник, 7 мая, в Музыкальном театре имени Станиславского прошел ежегодный торжественный прием для ветеранов государственной службы и заслуженных деятелей культуры.

Александр Кибовский. Прием, организованный Департаментом культуры города Москвы, традиционно проводится в преддверии Дня Победы. В этом году на мероприятие были приглашены 200 ветеранов войны и труда, работающих в столичной отрасли культуры. Гостей встречал министр правительства Москвы

— Я очень рада, что городские власти не забывают о ветеранах и каждый год приглашают нас на прием, — рассказала заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны и труда Ирина Кострова . — Я работаю в области культуры с семнадцати лет, и мне очень приятно, что мой вклад не остался незамеченным.

Для Родины Кострова действительно сделала очень много. 21 июня она, как и тысячи других советских детей, только выпустилась из школы. Услышав о начале войны, попросилась на фронт. В войска будущую актрису не взяли из-за юного возраста, но отправили на курсы медсестер, а потом — на работу в госпиталь. В 1942 году Ирина Кострова поступила в театральное училище, организованное отказавшимися от эвакуации педагогами Малого театра. С этого момента началась ее активная творческая деятельность.

— Пожалуй, нет ни одного крупного города в России, в котором я не была, — считает артистка. — Во время войны мы в составе фронтовых бригад ездили по военным частям, выступали перед солдатами.

В этом году Кострова отметила свой 95-й юбилей, но все еще продолжает играть в театре. Круглую дату отпраздновал и почетный гость приема, старейший из ныне живущих народных артистов СССР Владимир Этуш . 6 мая ему также исполнилось 95 лет. Актер, известный широкой аудитории по фильмам Гайдая, в 1941 году прервал обучение в Щукинском училище и ушел добровольцем на фронт. Вернулся к театральной карьере только за год до конца войны, после ранения.

Одной из главных особенностей приема стал «свободный микрофон». Каждый гость имел возможность обратиться к публике, поздравить присутствующих и поделиться своими мыслями, чем некоторые и воспользовались.

— То, что сегодня здесь собрались участники и очевидцы Великой Отечественной войны, это правильно, — отметил ведущий актер Театра на Таганке Виктор Шуляковский . — Это значит, что люди до сих пор помнят об этой ужаснейшей трагедии советского народа. И мы должны приложить все усилия, чтобы подобное никогда не повторилось.

По мнению актера, молодому поколению необходимо регулярно напоминать, какой ценой досталась победа нашим предкам. В этих целях он предлагает использовать встречи с ветеранами, а также сочинение новых песен и стихов о Великой Отечественной и подвиге советского народа.

Для приглашенных ветеранов искусства выступило более молодое поколение. Ведущим концерта стал заслуженный артист России Ян Осин

— Сегодня здесь присутствуют те люди, перед которыми мы должны благодарно склонить головы, — сказал он в приветственном слове. — Именно они помогли одержать Победу над фашизмом. К сожалению, современное поколение об этом помнит все меньше и меньше.

После вступительной речи Осин исполнил песню собственного сочинения «Память».

В ходе концерта для приглашенных ветеранов прозвучали песни военных лет, классические музыкальные произведения и современные композиции о войне.

— Это мероприятие каждый год открывает для нас возможность встретиться с товарищами, которых я давно не видел, — поделился заслуженный артист РСФСР, актер Московского Театра сатиры Виктор Рухманов . — К сожалению, годы берут свое, и многие уже ушли в лучший мир. Поэтому очень важно проводить такие встречи.

Для Рухманова память о Великой Отечественной войне очень важна. В ее начале он был еще ребенком, жил в Харькове. Когда советские войска освободили город, будущий актер ушел на фронт вместе с ними.

— Мне тогда было 13 лет, совсем еще мальчишка, — сообщил Рухманов. — Я стал сыном полка. В 1945 году, когда кончилась война, участвовал в самом первом Параде Победы. Потом окончил школустудию МХАТ и был принят в московскую театральную труппу, в которой состою и сейчас.

— Я очень рада, что в преддверии Дня Победы вспоминают не только о тех, кто воевал на фронте, — сказала ветеран труда Людмила Клемина. — Ведь значительный вклад в Победу внесли и труженики тыла, которые обеспечивали фронт всем необходимым.

Кроме ветеранов, принимавших участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, на торжество пришли бывшие узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда и «дети войны». Некоторые из них планируют участвовать в шествии «Бессмертного полка»: 9 мая потомки участников Великой Отечественной войны пронесут по центру столицы портреты своих предков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Кибовский, министр правительства Москвы:

— В 2015 году мы с ветеранской общественностью культурной отрасли решили, что каждый год будем вот так собираться. Дело в том, что большинство заслуженных работников культуры занимают ответственные посты, и эти приемы для них — основная возможность увидеться друг с другом и пообщаться. Встречи ветеранов — это всегда очень трогательно и пронзительно, из года в год. Многие из них до сих пор, если можно так выразиться, сражаются на культурном фронте. Видя награды на их груди, понимаешь, через что прошли эти люди, чтобы дать возможность последующим поколениям десятилетиями радоваться плодам их творчества. Фронтовиками были Гайдай, Никулин. Несмотря на ужасы войны, заслуженные работники культуры сохранили добрый и позитивный настрой. Ветераны — это живая память о войне. То, что сегодня они рядом с нами, мы можем ходить на их спектакли и концерты, общаться с ними, — это очень здорово.