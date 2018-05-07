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Театр вышел в город
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Театр вышел в город 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В проекте «Театр идет в город» участвуют театры малых городов Подмосковья и других регионов страны.
Мытищинский театр «ФЭСТ» присоединился к общероссийской акции «Театр идет в город» и приехал в местный отдел полиции, где показал спектакль «Прикосновение» для сотрудников полиции, ветеранов правоохранительных органов и для представителей молодого поколения — будущих силовиков из Юнармии и Юных инспекторов движения.
В проекте «Театр идет в город» участвуют театры малых городов Подмосковья и других регионов страны. Постановки проходят по месту работы зрителей: в школах, больницах, на заводах, в научных институтах, органах внутренних дел и даже в налоговой инспекции.
— Практика выездных спектаклей была широко распространена еще в советские годы, — рассказал «ВМ» художественный руководитель театра «ФЭСТ Игорь Шаповалов. — Не секрет, что многие люди хотели бы ходить в театры больше и чаще, но не всегда им позволяет это сделать загруженность на работе, необходимость добираться до театра по пробкам, кроме того, не все могут заплатить за билеты, даже несмотря на щадящие цены. Город приходит к нам в театр, но иногда и театр должен выходить в город и быть ближе к людям, в том числе и к полицейским, которые тоже любят театральное искусство.
Начальник МУ МВД „Мытищинское“ Ренат Халилов, в свою очередь отметил, что сотрудничество с театром наверняка пойдет на пользу его сотрудникам в плане культурного развития и выразил надежду, что визиты полиции в театр, а театра — в полицию станут постоянными.
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