Театр вышел в город

В проекте «Театр идет в город» участвуют театры малых городов Подмосковья и других регионов страны.

Мытищинский театр «ФЭСТ» присоединился к общероссийской акции «Театр идет в город» и приехал в местный отдел полиции , где показал спектакль «Прикосновение» для сотрудников полиции, ветеранов правоохранительных органов и для представителей молодого поколения — будущих силовиков из Юнармии и Юных инспекторов движения.

В проекте «Театр идет в город» участвуют театры малых городов Подмосковья и других регионов страны. Постановки проходят по месту работы зрителей: в школах, больницах, на заводах, в научных институтах, органах внутренних дел и даже в налоговой инспекции

— Практика выездных спектаклей была широко распространена еще в советские годы, — рассказал «ВМ» художественный руководитель театра «ФЭСТ Игорь Шаповалов . — Не секрет, что многие люди хотели бы ходить в театры больше и чаще, но не всегда им позволяет это сделать загруженность на работе, необходимость добираться до театра по пробкам, кроме того, не все могут заплатить за билеты, даже несмотря на щадящие цены. Город приходит к нам в театр, но иногда и театр должен выходить в город и быть ближе к людям, в том числе и к полицейским, которые тоже любят театральное искусство.