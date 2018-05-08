День Победы, Шостакович в соборе и новый перевод «Алисы». Куда сходить на этой неделе

Празднование Дня Победы, спектакль о Януше Корчаке и концерт органной музыки: редакция портала Москва 24 — о самых интересных событиях недели.

Посетителей Екатерининского парка ждет насыщенная программа, которую подготовили артисты театра «Практика» и театра спортивно-зрелищных выступлений «Каскадер». Начало в 13:00.

Большой концерт начнется в «Тропарево» в 12:25. На сцену выйдут актеры театра на Покровке и «Школы драматического искусства», Диана Гурцкая , Зара, Глеб Матвейчук и другие.

В парке Победы на Поклонной горе сразу после трансляции парада пройдет концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . А в 19:00 на сцену выйдут Олег Газманов, Диана Гурцкая, Дмитрий Харатьян и не только.

В «Зарядье» в этот день выступят духовой оркестр, оркестр барабанщиков и певческие коллективы. Гости парка смогут поучаствовать в тематических мастер-классах и сделать памятный снимок в фотостудии.

Закончится празднование Дня Победы салютом, который пустят с 33 городских площадок. Подробнее о 9 Мая и программе празднования — в спецпроекте портала Москва 24.

Видео: YouTube/ IFC Films

Почти 10-часовой документальный фильм о Холокосте снимали 12 лет. Режиссер Клод Ланцман опросил узников лагерей смерти, нацистских преступников и обычных свидетелей катастрофы еврейского народа. По мнению создателя фильма, Холокост был не только чудовищным преступлением против человечества, но и знаком конца европейской цивилизации.

Ирина Щербакова. Ленту разбили на две части. Первую представит кинокритик Виктория Белопольская. Перед второй с лекцией выступит руководитель образовательных программ общества "Мемориал"

Где: Киноцентр «Октябрь» Когда: 9 мая, 12:00 Спектакль «Иерусалим-сюита» В Доме Поэтов 8 мая пройдет спектакль по поэме Александра Галича «Кадиш». Постановка посвящена памяти выдающегося польского писателя и педагога Януша Корчака, погибшего вместе со своими воспитанниками в лагере смерти Треблинка. Корчаку предлагали покинуть гетто, но доктор предпочел остаться с детьми до последнего.

Текст читают Эрвин и Вилли Гааз. Музыкальное сопровождение обеспечит ансамбль «Капельмейстер-Бенд».

Где: Дом Поэтов Когда: 8 мая, 19:30 Концерт органной музыки в соборе на Малой Грузинской Квинтет New Life Brass имени Докшицера даст праздничный концерт в крупнейшем католическом соборе России. В программу войдут произведения Баха, Моцарта, Пуччини, Мусоргского, Шостаковича, Свиридова, Дунаевского и других мировых классиков. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Майские вечера в соборе».

Где: Кафедральный собор НЗПДМ Когда: 9 мая, 20:00 Презентация нового перевода «Алисы в Стране чудес» В издательстве «Самокат» выходит новый перевод сказок Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса за зеркалом». Именно так Евгений Клюев решил перевести название этой загадочной повести.

Презентация пройдет в Московском доме книги. Сам Клюев расскажет, зачем нужен новый перевод классической сказки, и ответит на вопросы читателей.

Где: Московский дом книги Когда: 11 мая, 17:00 "Танцы Минус" в «16 тоннах» Последний альбом группы Вячеслава Петкуна вышел в 2014 году. Но это не мешает «Танцам Минус» собирать полные залы московских клубов. На этот раз организаторы обещают поклонникам Петкуна не только проверенные хиты, но и сюрпризы. Сопровождать концерт будет визуальное шоу и оригинальный видеоарт.

Где: Клуб «16 тонн» Когда: 11 мая, 20:00 Лекция «Воображаемый мир Ива Сен Лорана» В театральном музее имени Бахрушина завершается цикл лекций «Театр и мода». Искусствовед Никита Медов расскажет о творчестве легендарного кутюрье Ива Сен Лорана, а именно — о его коллекции «Русские оперы и балеты». Лекция посвящена сценическим костюмам, которые создавал самый радикальный новатор моды ХХ века.

Где: Музей имени Бахрушина Когда: 10 мая, 19:00