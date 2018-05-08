Танцевальное шоу «Let Go» совместит народную хореографию со стилем модерн

Хореограф Эндрю Палермо представит с театром «Гжель» свое самое личное танцевальное шоу «Let Go».

Второй премьерный показ танцевального шоу Московского государственного академического театра танца «Гжель» состоится на сцене театра имени Пушкина 10 июня 2018 года.

Танцевальное шоу «Let Go»

«Let Go» в неожиданном ракурсе освещает историю, которая находит отклик в каждом сердце — историю любви. Автором идеи и хореографом-постановщиком шоу является знаменитый режиссер Эндрю Палермо, известный по постановкам театральных спектаклей, танцевальных рекламных кампаний и бродвейских шоу. Его спектакли всегда отличатся смелым и новаторским подходом к их замыслу и сценографии.

На сегодняшний день «Let Go» — самая личная и сокровенная постановка хореографа. Основываясь на собственном опыте, Эндрю Палермо стремится раскрывать реальность романтики во всем ее великолепии, изучая эволюцию отношений и потерь.

«Let Go» — это острая и эмоциональная реакция на мой собственный неожиданно закончившийся брак! — откровенно признается Энди Палермо. — К сожалению, такие события довольно часто случаются в жизни людей.

Российская постановка Эндрю Палермо — первая его работа с академическим театром в России. Привычный народный стиль Театра танца «Гжель» Эндрю Палермо изящно сочетает с современной хореографией.

— Я получил огромное удовольствие от работы с коллективом театра танца «Гжель»! — делится своими впечатлениями от работы с российскими артистами Эндрю Палермо. — Артисты полностью приняли и воплотили мои идеи в жизнь, а дирекция и вся команда театра поддерживала меня во всем на протяжении всего времени пребывания в Москве.

Премьерный «Let Go» прошел с огромным успехом.

— Результат нашей совместной работы с коллективом и последующая премьера в театре Пушкина превзошли наши ожидания, — признается Эндрю Палермо. — Публика, как мне кажется, почувствовала энергетический посыл и ответила нам взаимностью. Еще один не менее важный для меня результат состоит в том, что на протяжении всего нашего творческого процесса я чувствовал полную эмоциональную отдачу от артистов.

Ассистентом-хореографом Эндрю Палермо является Ольга Соколова , которая специализируется на направлениях модерн и контемпорари. Театр танца «Гжель» был всегда открыт всему новому, различным экспериментам в области хореографического искусства: постановка-эксперимент, в которой профессиональные артисты народного танца работают в стиле модерн и контепорари, добавляя элементы народной хореографии.

Постановка осуществлена при поддержке посольства США в РФ.

Начало: 19:00 Адрес: Театр имени Пушкина (Тверской бульвар, дом 23)