В Москве во вторник поговорят о поэзии и искусстве жизни в рамках проекта #ЧувствуйАх

В рамках фестиваля «Московская весна A Cappella» на площади Революции во вторник поэтесса Ах Астахова и телеведущий Иван Чуйков представят совместный проект #ЧувствуйАх, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Московская весна A Cappella» — это праздник искусств и самовыражения! 8 мая в 19:40 на площади Революции перед гостями фестиваля выступит удивительный дуэт — поэтесса Ирина Астахова , известная под псевдонимом Ах Астахова, и телеведущий Иван Чуйков», — говорится в сообщении.

В программе — презентация их совместного проекта под названием #ЧувствуйАх, темпераментное исполнение стихов, разговор о поэзии и искусстве жизни и автограф-сессия. На фестивальной сцене на площади Революции Астахова и Чуйков исполнят по ролям лирику из сборника «Мужская лирика. Женская лирика», а также поговорят на тему «Как найти свою мечту и реализовать ее».

«Ах Астахова — молодая звезда российской литературной сцены. Ее легкими и жизнеутверждающими стихами зачитываются сотни тысяч поклонников, а живые выступления поэтессы дарят огромный заряд позитива и вдохновения. К девушке пришла известность после выхода видеоролика «Тебя хоть там любят?» в 2011 году, а сегодня ее выступления собирают полные залы в России, Франции, Германии, Италии», — уточняется в сообщении.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна A Cappella» проходят в столице с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве открылось более 60 фестивальных площадок, а живые концерты идут на 40 сценах. В качестве сцен использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, тематические музыкальные мастер-клаcсы для взрослых и детей, экскурсии и выставки.