Ещё
В Воронцовском парке представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронцовском парке представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Каховка 54 минуты назад
Фото: Каховка
Содружество актеров «Мы» 9 мая покажет авторскую постановку в парке «Усадьба Воронцово». Об этом сообщили на официальном сайте парка.
9 мая в Воронцовском парке на сцене выступят артист «Электротеатра Станиславский» Владимир Долматовский, артист МГАФ Олег Салий, а также артисты театра и кино Виктория Олейникова, Илья Сланевский и Татьяна Турончик. Они представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…», в основу которого легли стихи поэтов-участников Великой Отечественной войны, а также песни военных лет.
Также с 13.00 до 22:00 в Воронцовском парке пройдут следующие мероприятия:
— раздача георгиевских ленточек;
— полевая кухня и вкусная каша, полевой госпиталь, пушка ЗИС 45;
— фотозона «Дверь в войну»;
— постановка «Вечная память павшим, вечная слава живым»;
— театральная постановка экспериментального театра Щукинского института;
— песни о войне;
— военно-патриотическая композиция «Мы за мир»;
— оркестр Munkeez;
— минута молчания;
— выступление группы «Yuranna»;
— праздничный салют.
Фото с сайта Воронцовского парка.
Каховка: последние новости
В районной библиотеке покажут спектакль В «Севастопольце» проведут праздничный концерт Возле Музея Победы установят "Голубя мира"
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение16
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу28
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель3
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение