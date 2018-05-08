В Воронцовском парке представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…»

Содружество актеров «Мы» 9 мая покажет авторскую постановку в парке «Усадьба Воронцово». Об этом сообщили на официальном сайте парка.

9 мая в Воронцовском парке на сцене выступят артист «Электротеатра Станиславский» Владимир Долматовский , артист МГАФ Олег Салий, а также артисты театра и кино Виктория Олейникова, Илья Сланевский и Татьяна Турончик. Они представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…», в основу которого легли стихи поэтов-участников Великой Отечественной войны, а также песни военных лет.

Также с 13.00 до 22:00 в Воронцовском парке пройдут следующие мероприятия:

— раздача георгиевских ленточек;

— полевая кухня и вкусная каша, полевой госпиталь, пушка ЗИС 45;

— фотозона «Дверь в войну»;

— постановка «Вечная память павшим, вечная слава живым»;

— театральная постановка экспериментального театра Щукинского института;

— песни о войне;

— военно-патриотическая композиция «Мы за мир»;

— оркестр Munkeez;

— минута молчания;

— выступление группы «Yuranna»;

— праздничный салют.

Фото с сайта Воронцовского парка.