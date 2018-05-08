В Воронцовском парке представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…» 

Содружество актеров «Мы» 9 мая покажет авторскую постановку в парке «Усадьба Воронцово». Об этом сообщили на официальном сайте парка.
9 мая в Воронцовском парке на сцене выступят артист «Электротеатра Станиславский» Владимир Долматовский, артист МГАФ Олег Салий, а также артисты театра и кино Виктория Олейникова, Илья Сланевский и Татьяна Турончик. Они представят музыкальный проект «Никто не забыт, ничто не забыто…», в основу которого легли стихи поэтов-участников Великой Отечественной войны, а также песни военных лет.
Также с 13.00 до 22:00 в Воронцовском парке пройдут следующие мероприятия:
— раздача георгиевских ленточек;
— полевая кухня и вкусная каша, полевой госпиталь, пушка ЗИС 45;
— фотозона «Дверь в войну»;
— постановка «Вечная память павшим, вечная слава живым»;
— театральная постановка экспериментального театра Щукинского института;
— песни о войне;
— военно-патриотическая композиция «Мы за мир»;
— оркестр Munkeez;
— минута молчания;
— выступление группы «Yuranna»;
— праздничный салют.
Фото с сайта Воронцовского парка.