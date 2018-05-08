Участники «Голос. Дети» споют на Тверской площади в Москве в День Победы

МОСКВА, 8 мая. / ТАСС /. Фестиваль «Московская весна a cappella» завершится в среду программой, посвященной Дню Победы. Как сообщается на сайте столичной мэрии, на Тверской площади выступят участники проекта «Голос. Дети».

"9 мая состоится отчетный концерт детской школы вокального искусства. На сцену выйдут юные гости фестиваля, принимавшие участие в творческих мастер-классах, а также участники проекта «Голос. Дети», — говорится в сообщении.

На Тверской площади также можно будет услышать песни из отечественных фильмов и композиции военных лет в исполнении московских исполнителей Shoo Music Family, «Мейделех», Екатерины Гришаевой и Алексея Барабанова. Кроме того, столичные театры бесплатно покажут уличные постановки на военную тему.

Международный музыкальный конкурс «Московская весна a cappella» проходит в столице с 27 апреля в рамках одноименного общегородского фестиваля, который продлится до 9 мая: по всей Москве были открыты более 60 фестивальных площадок, а живые концерты идут на 40 сценах. На фестивале выступили более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участвуют более 1,6 тыс. человек. Несмотря на окончание конкурсной программы фестиваля, ее участники из разных стран продолжат выступления на улицах Москвы в День Победы.