Порядка 50 тысяч воронежцев прошли с «Бессмертным полком» по центру города

В этом году с «Бессмертным полком» по улицам Воронежа прошли порядка 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

Воронежцы с портретами родственников-фронтовиков прошли по площади Ленина и проспекту Революции на площадь Победы. У кинотеатра «Спартак» к шествию присоединился губернаторский оркестр, который исполнял марши и песни военных лет. По ходу движения колонну встречали творческие, спортивные коллективы на концертных площадках, которые расположились по проспекту Революции.

«Мы каждый год участвуем в «Бессмертном полку» всей семьей. Важно, чтобы наши дети не забывали о подвигах их прадедов. И эта акция лишний раз напоминает им, какой ценой досталось нам сегодняшнее мирное небо над головой», — рассказывает Марина Иванова , которая вышла на «Бессмертный полк» вместе с мужем и двумя сыновьями.

А перед этим воронежцы смогли наблюдать Парад Победы, который прошел на площади Ленина. В нем приняли участие более 1800 человек — военные, полицейские, курсанты военных вузов, кадеты и юнармейцы, а также колонна боевой техники из 29 единиц. Желающих посмотреть парад собралось предостаточно — воронежцы с самого утра стали собираться вокруг площади, чтобы увидеть зрелищное событие.