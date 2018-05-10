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Порядка 50 тысяч воронежцев прошли с «Бессмертным полком» по центру города
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Порядка 50 тысяч воронежцев прошли с «Бессмертным полком» по центру города 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
В этом году с «Бессмертным полком» по улицам Воронежа прошли порядка 50 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.
Воронежцы с портретами родственников-фронтовиков прошли по площади Ленина и проспекту Революции на площадь Победы. У кинотеатра «Спартак» к шествию присоединился губернаторский оркестр, который исполнял марши и песни военных лет. По ходу движения колонну встречали творческие, спортивные коллективы на концертных площадках, которые расположились по проспекту Революции.
«Мы каждый год участвуем в «Бессмертном полку» всей семьей. Важно, чтобы наши дети не забывали о подвигах их прадедов. И эта акция лишний раз напоминает им, какой ценой досталось нам сегодняшнее мирное небо над головой», — рассказывает Марина Иванова, которая вышла на «Бессмертный полк» вместе с мужем и двумя сыновьями.
А перед этим воронежцы смогли наблюдать Парад Победы, который прошел на площади Ленина. В нем приняли участие более 1800 человек — военные, полицейские, курсанты военных вузов, кадеты и юнармейцы, а также колонна боевой техники из 29 единиц. Желающих посмотреть парад собралось предостаточно — воронежцы с самого утра стали собираться вокруг площади, чтобы увидеть зрелищное событие.
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