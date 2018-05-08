Ещё
В Воронеже стартуют праздничные мероприятия в честь Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже стартуют праздничные мероприятия в честь Дня Победы 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Какие мероприятия запланированы в городе? В городе сегодня стартует череда массовых праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — к братским могилам и воинским захоронениям возложат венки. Затем в театре Оперы и балета пройдет встреча с ветеранами. А в микрорайоне ВАИ несколько десятков горожан пришли вместе с семьями к школе искусств №9. По традиции именно на этой площадке проходят концерты в честь важных дат и событий. На празднике выступали с танцами ученики школы искусств в народных костюмах, а также курсанты института ФСИН исполнили известные всемпесни военных лет. С предстоящим праздником жителей микрорайона поздравил и депутат городской думы Николай Образцов. Отметил, что 9 мая считает самым главным праздником. — Нет той семьи в нашей стране, кто бы ни участвовал в этой победе, в войне. И, наверное, нет семьи, где бы кто-то ни погиб. Хочется, чтобы молодежь это помнила. Но я думаю, что это у нас в крови. Это всё будет передаваться из поколения в поколение, — рассказывает депутат Воронежской городской думы Николай Образцов.
Вести Воронеж: последние новости
Первые посетители нового воронежского колеса обозрения: маловато видно Из-за репетиции Парада Победы в центре Воронежа частично ограничат движение Врач воронежской больницы о выжившем после смерти роженицы младенце: она очень красивая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу24
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире3
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение