В Воронеже стартуют праздничные мероприятия в честь Дня Победы

Какие мероприятия запланированы в городе? В городе сегодня стартует череда массовых праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — к братским могилам и воинским захоронениям возложат венки. Затем в театре Оперы и балета пройдет встреча с ветеранами. А в микрорайоне ВАИ несколько десятков горожан пришли вместе с семьями к школе искусств №9. По традиции именно на этой площадке проходят концерты в честь важных дат и событий. На празднике выступали с танцами ученики школы искусств в народных костюмах, а также курсанты института ФСИН исполнили известные всемпесни военных лет. С предстоящим праздником жителей микрорайона поздравил и депутат городской думы Николай Образцов. Отметил, что 9 мая считает самым главным праздником. — Нет той семьи в нашей стране, кто бы ни участвовал в этой победе, в войне. И, наверное, нет семьи, где бы кто-то ни погиб. Хочется, чтобы молодежь это помнила. Но я думаю, что это у нас в крови. Это всё будет передаваться из поколения в поколение, — рассказывает депутат Воронежской городской думы Николай Образцов.