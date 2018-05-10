Японцев русскому учить. Педагог из Владивостока — о жизни и работе в Японии

Редкий житель Приморья хоть раз не мечтал отправиться в длительное путешествие в одну из ближайших к нам стран — Китай, Корею или Японию. Кто-то хотел бы там оказаться, чтобы выучить язык среди носителей или накопить на первый взнос на квартиру на заработках, кого-то Азиатско-Тихоокеанский регион привлекает своей экзотикой и спа-процедурами. А что движет теми, кто решает остаться в Азии навсегда? Об этом рассказала преподаватель русского языка для иностранцев Татьяна Щипкова, в одночасье обменявшая Золотые мосты Владивостока на гору Фудзи в Токио.

Брат помог

— Всё-таки интересно, как жили до переезда в Японию?

— Как среднестатистическая студентка Владивостока. Через пару месяцев после окончания ДВФУ меня пригласили работать в офис Школы русского языка при университете. Основу моей работы составляло общение со студентами-иностранцами, встречи их в аэропорту, подготовка и ведение документации, необходимой для обучения этих ребят в стенах Школы. Параллельно с этим ещё преподавала моим же студентам русский язык. Примерно в таком темпе протекала моя жизнь в течение двух лет — до переезда.

— Выбрали японский язык потому, что мечтали однажды переехать в эту страну?

— Совсем даже наоборот. Во время учёбы учила японский язык не очень старательно, так как даже не предполагала свой возможный переезд в эту страну. Япония никогда не была для меня «заграницей» — мой старший брат постоянно там бывал, все вещи, игрушки, даже первый компьютер у меня были японскими. Эта страна была связана у меня с теми же эмоциями, с которыми шоп-туристы воспринимают китайский Суйфеньхе.

Очень любила и люблю русский язык, ещё со школы грезила профессией англо-русского переводчика, но когда дело дошло до поступления в вуз, поняла, что классическое образование переводчика европейских языков мне по душе. Нужно было выбрать второй язык, а меня не тянуло ни к немецкому, ни к французскому. Вспомнив брата и его поездки в Японию, решила учить английский в своё удовольствие как основной, а японский — как дополнительный.

— Вам как-то помогали в «ленивом» изучении языка популярные в Приморье японские аниме и комиксы манга?

— В отличие от своих однокурсников, я очень прохладно относилась к современной японской культуре, что уж там говорить про разные мультики. Но это не значит, что моё равнодушие относится ко всей культуре Японии в целом. История, бытовая культура этой страны, особенно периода Эдо, книги о правителях и объединителях Страны восходящего солнца — это мне очень интересно.

Для меня, как для переводчика и преподавателя, упущение такого большого культурного пласта, как аниме, очень плохо. Из-за этого я не всегда могу понять сленг и новые слова, шутки коллег и друзей. Когда у меня будет чуть больше свободного времени, я исправлю этот пробел в знаниях.

Все дело в любви

— Итак, вы не мечтали о переезде, ярым фанатом анимационной культуры тоже не были, и что побудило вас так резко изменить свою жизнь?

— В Японию я поехала по любви. Там меня ждал молодой человек, мой будущий муж, который раньше был моим студентом. «Тусовка» тех, кто знает японский язык во Владивостоке, очень небольшая, все друг друга знают, продолжают общаться со студентами после выпуска, мы с мужем не стали исключением. Некоторое время он приезжал ко мне в Приморье в гости, а потом я решилась на переезд — просто бросила всё и уехала за ним по учебной визе, чтобы дать японскому языку ещё один шанс. Через год мы поженились.

— Как прошло знакомство с его семьей? Говорят, что японцы очень не приветствуют браки с иностранцами — «гайдзинами»…

— Всё прошло очень тепло, это был действительно семейный приём. Ещё во время первой длительной командировки мужа во Владивосток его мама почувствовала, что между нами всё серьёзно, и начала учить русский язык. Лично для меня это был очень приятный сюрприз, который помог мне адаптироваться в чужой стране в первое время.

Учиться у учеников

— Как сложилось с преподаванием русского языка в Японии?

— Какое-то время после переезда уверяла всех, что больше никогда не стану работать преподавателем, буду сидеть дома, отдыхая от очень морально тяжёлой работы в офисе Школы ДВФУ. В итоге меня хватило ровно на три месяца — в октябре я приехала, а в феврале взвыла от скуки и самостоятельно нашла себе работу по специальности в Токио.

Искомая вакансия попалась мне на глаза во время сёрфинга в интернете и представляла собой очень старый блог школы для детей-билингвов — дети, которые выросли в двуязычной среде, например, мама русская, а папа японец. Быстро-быстро, буквально нацарапав на коленке резюме, отправила письмо соискателя на указанный адрес. Перезвонили мне почти сразу и тут же пригласили на урок, чтобы посмотреть на меня «в деле».

Признаюсь честно, что на этом уроке вся моя преподавательская практика куда-то улетучилась: это был мой первый опыт работы с детьми, и я безумно боялась провалиться в глазах малышей. На меня вдруг навалилось мощное чувство ответственности перед ними, ведь я выступала в роли того, кто заложит в их маленькие головы новые знания, которые так или иначе повлияют на их будущее… Меня взяли в школу.

Учить ребёнка-билингва очень увлекательно. В связи с нехваткой или даже отсутствием пособий по ведению уроков каждый преподаватель постоянно находится в поисках новых материалов, самосовершенствуется и развивается творчески вместе с юными учениками. Иногда ребёнок может задать такой неожиданный вопрос, что приходится перерыть огромную гору книг, справочников, но непременно сделать это, потому что ты не можешь оставить маленького почемучку без ответа.

— Слышать о такой школе в столице Японии очень необычно, ведь ещё несколько лет назад правительство яростно выступало за сохранение чистоты нации?

— Не могу сказать, что в современной Японии такая политика имеет место. Старшее поколение, безусловно, продолжает жить традиционными устоями, но в это же время руководство страны активно приглашает на работу иностранцев, понимая, что это приведёт к разбавлению «японской крови».

Знание иностранных языков гражданами страны тоже в последнее время стало приветствоваться. При поступлении в престижную старшую школу, куда стремятся все без исключения школьники, желающие получить престижную профессию, тебе обязательно зачтётся знание того же русского языка, подтверждённое сертификатом.

— За пять лет преподавательской деятельности вам удалось поработать только с детьми?

— У меня были и «классические» японские студенты из фильмов, которые молча слушают тебя, смотрят с опаской, потому что ты «гайдзин», очень тушуются и не могут произнести и звука при тебе. Опыт работы с этой категорией учеников незабываем — если ты смог их научить хоть чему-то или даже выдавить из них пару фраз, то у тебя явно преподавательский талант. Учила и других студентов — отрытых, добродушных ребят, которые полюбили русский язык благодаря стажировкам в Россию или бывшие страны СССР. Каждый из них говорит о нашей стране с особым трепетом, отмечая, что Россия открыла для них новый мир, другую жизнь, которых им очень не хватает на родине. Главный шок для них — знаменитое русское гостеприимство, когда незнакомый человек просто может с тобой заговорить, познакомиться и даже обнять.

Довелось заниматься и со взрослыми в рамках курса для путешественников. Были и пенсионеры, они учат язык для себя, чтобы через некоторое время отправиться в нашу страну, и молодые девушки, влюблённые в балет и театр, и серьёзные бизнесмены, которые на самом деле лишь делали вид, что учат язык для развития своего дела — часто ловила их со шпаргалками, и семейные смешанные пары, готовящиеся к рождению ребёнка-билингва. Все ученики по-своему привносили что-то новое для меня.

— Вас когда-нибудь удивляла образовательная система в Японии?

— Высшее образование здесь получают, чтобы найти хорошую работу. Это контракт пожизненного найма со стабильной заработной платой, который работодатель фактически не может расторгнуть. Зарплата постепенно растёт. А как получить эту хорошую работу? Поступить в как можно более престижный университет, вроде знаменитого Токийского, а перед этим убить всё своё детство на зубрёжку, чтобы поступить в престижную старшую школу, которая откроет тебе путь к престижному высшему образованию.

ДОСЬЕ

Татьяна Щипкова родилась 2 сентября 1989 г. в Большом Камне в семье военного офицера. Детство и школьную пору провела в п. Смоляниново Шкотовского района. В 2011 г. окончила ДВГУ. С 2013 г. живёт и работает в Японии. Замужем. Вместе с супругом ухаживают за тремя собаками-найдёнышами.