Ещё
Премьера спектакля «Пушкин. Триптих» состоится в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премьера спектакля «Пушкин. Триптих» состоится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 33 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Постановка объединяет в себе три произведения из цикла «Повести Белкина» — «Барышня-крестьянка», «Метель» и «Станционный смотритель», которые Пушкин написал осенью 1830 года в селе Большое Болдино недалеко от Нижнего Новгорода. Идея проекта родилась в прошлом году, когда на базе театра «Комедiя» проходили занятия творческой лаборатории под руководством народного артиста РФ, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Он дал для работы молодым режиссерам «Повести Белкина», а затем, посмотрев эскизы, предложил создать на их основе полноценный спектакль.
Работа над постановкой шла почти два месяца. Как отметили в театре, спектакль получился несколько непривычным, но живым, игровым, порой неожиданным. Все три части поставлены разными режиссерами. В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Елена Ерина, а также Михаил Булатов, Игорь Михельсон, Татьяна Киселева, Иван Гапонов и другие актеры театра «Комедiя».
Ревизор.ru: последние новости
В Волгограде показали спектакль для слепых и слабовидящих Афиша Саратова на май В Ижевске прошел "театральный пикник"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу24
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире3
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель1
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали13
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу39
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
01:56
Экс-участница «Холостяка» о темной стороне шоу
ТВ
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
00:45
Актер «Игры престолов» признан сильнейшим в мире
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение