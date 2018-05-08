Премьера спектакля «Пушкин. Триптих» состоится в Нижнем Новгороде 

Постановка объединяет в себе три произведения из цикла «Повести Белкина» — «Барышня-крестьянка», «Метель» и «Станционный смотритель», которые Пушкин написал осенью 1830 года в селе Большое Болдино недалеко от Нижнего Новгорода. Идея проекта родилась в прошлом году, когда на базе театра «Комедiя» проходили занятия творческой лаборатории под руководством народного артиста РФ, художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина. Он дал для работы молодым режиссерам «Повести Белкина», а затем, посмотрев эскизы, предложил создать на их основе полноценный спектакль.
Работа над постановкой шла почти два месяца. Как отметили в театре, спектакль получился несколько непривычным, но живым, игровым, порой неожиданным. Все три части поставлены разными режиссерами. В спектакле заняты заслуженная артистка РФ Елена Ерина, а также Михаил Булатов, Игорь Михельсон, Татьяна Киселева, Иван Гапонов и другие актеры театра «Комедiя».