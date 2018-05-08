Указ президента поможет развивать детские театры, считает Безруков

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Народный артист России Сергей Безруков считает, что задачи, обозначенные в указе президента РФ о национальных целях, уже поставлены в сфере культуры и особенно актуальны для развития детских театров.

"Я ознакомился с указом «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который подписал в день инаугурации Владимир Владимирович. Не берусь комментировать пункты, касающиеся других сфер, но что касается культуры, то в пункте 12 обозначены те направления и задачи, которые президент и его команда начали обозначать уже около года назад. И это еще раз подтверждает, что обещанное будет реализовано", — сказал Безруков РИА Новости.

Он отметил, что работа над программой по поддержке детских региональных театров, к которой он имеет непосредственное отношение, ведется уже второй год. В конце прошлого года были выделены средства на переоборудование детских региональных театров.

"На самом деле, многие детские театры в регионах нуждаются не только в новейшем оборудовании, но и, прежде всего, в капитальном ремонте, и этот процесс при поддержке государства наконец-то удастся сдвинуть с мертвой точки", — сказал Безруков.

Актер отметил, что в регионах именно театры — главный досуг для детей.

"Даже не кино, а именно театр. И здесь важно, какое первое впечатление произведет на ребенка театр, важно, чтобы была атмосфера, чтобы в театре было приятно находиться. Театр — особенно детский — это чудо, это волшебство, а о каком волшебстве может идти речь, если работают два софита и пульт звукорежиссера давно пришел в негодность. И здесь одно цепляется за другое — технически оснащенный театр с хорошо развитой внутренней инфраструктурой — автоматически повлечет за собой возникновение масштабных, виртуозных спектаклей, требующих высокопрофессиональной команды постановщиков. Качество рождает качество", — подчеркнул Безруков.