Жителям Кузьминок расскажут о жизни и творчестве актрисы Людмилы Ивановой

Рассказ о жизни и творчестве Людмилы Ивановой , а также ее книгу «Не унывай» жителям Кузьминок представит сын известной актрисы Иван Миляев

Жители округа смогут услышать воспоминания коллег народной артистки России, ее авторские песни, фрагменты спектаклей в исполнении студентов театрального вуза. Встреча-рассказ «Разговор со зрителем. Контур времени» состоится сегодня в детской школе искусств «Центр» района Кузьминки.

— «Контур времени» — это новый формат творческого диалога поколений, где встречи с ветеранами войны и труда, с известными творческими деятелями помогут детям понять, как важно помнить свое родство, свою принадлежность к России, к своему Отечеству, к культуре своего народа, — сообщила специалист ДШИ «Центр» Юлия Калядзина

Мероприятие состоится в 17.00 по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корпус 6. Вход свободный.