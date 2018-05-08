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Жителям Кузьминок расскажут о жизни и творчестве актрисы Людмилы Ивановой
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Жителям Кузьминок расскажут о жизни и творчестве актрисы Людмилы Ивановой 

Префектура Юго-Восточного административного округа 12 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Рассказ о жизни и творчестве Людмилы Ивановой, а также ее книгу «Не унывай» жителям Кузьминок представит сын известной актрисы Иван Миляев.
Жители округа смогут услышать воспоминания коллег народной артистки России, ее авторские песни, фрагменты спектаклей в исполнении студентов театрального вуза. Встреча-рассказ «Разговор со зрителем. Контур времени» состоится сегодня в детской школе искусств «Центр» района Кузьминки.
— «Контур времени» — это новый формат творческого диалога поколений, где встречи с ветеранами войны и труда, с известными творческими деятелями помогут детям понять, как важно помнить свое родство, свою принадлежность к России, к своему Отечеству, к культуре своего народа, — сообщила специалист ДШИ «Центр» Юлия Калядзина.
Мероприятие состоится в 17.00 по адресу: Волгоградский проспект, дом 109, корпус 6. Вход свободный.
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