На Вологодчине стало еще больше заслуженных артистов

Заслуженным артистом России стал художественный руководитель Вологодского драматического театра. Звание присудили Зурабу Нанобашвили

Как сообщает официальный сайт театра, соответствующий указ подписан Президентом России 3 мая.

Стоит отметить, что худрук вологодского драмтеатра — лауреат международных и российских театральных фестивалей и конкурсов, трижды лауреат государственной премии Вологодской области, награжден почетным знаком «За заслуги перед Вологдой», удостоен Ордена Дружбы. Свой пост он занимает уже 17 лет и является автором большинства спектаклей, которые зрители могут увидеть в Драмтеатре. При нем в Вологде появились Малая и Камерная сцены театра. Именно Зураб Нанобашвили предложил открыть актерский факультет в Вологодском областном колледже искусств, создал театральный музей и учредил журнал «Театральный альманах».