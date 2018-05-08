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На Вологодчине стало еще больше заслуженных артистов
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На Вологодчине стало еще больше заслуженных артистов 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Заслуженным артистом России стал художественный руководитель Вологодского драматического театра. Звание присудили Зурабу Нанобашвили.
Как сообщает официальный сайт театра, соответствующий указ подписан Президентом России 3 мая.
Стоит отметить, что худрук вологодского драмтеатра — лауреат международных и российских театральных фестивалей и конкурсов, трижды лауреат государственной премии Вологодской области, награжден почетным знаком «За заслуги перед Вологдой», удостоен Ордена Дружбы. Свой пост он занимает уже 17 лет и является автором большинства спектаклей, которые зрители могут увидеть в Драмтеатре. При нем в Вологде появились Малая и Камерная сцены театра. Именно Зураб Нанобашвили предложил открыть актерский факультет в Вологодском областном колледже искусств, создал театральный музей и учредил журнал «Театральный альманах».
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