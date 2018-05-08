«LET GO»: история любви в неожиданном ракурсе

Танцевальное шоу «LET GO» совместит народную хореографию со стилем модерн.

Эндрю Палермо раскроет в танцевальном шоу «LET GO» эволюцию отношений и потерь.

Второй премьерный показ танцевального шоу Московского государственного академического театра танца «Гжель» состоится на сцене театра имени Пушкина 10 июня 2018 года.

«LET GO» в неожиданном ракурсе освещает историю, которая находит отклик в каждом сердце — историю любви. Автором идеи и хореографом-постановщиком шоу является знаменитый режиссер Эндрю Палермо, известный по постановкам театральных спектаклей, танцевальных рекламных кампаний и бродвейских шоу. Его спектакли всегда отличатся смелым и новаторским подходом к их замыслу и сценографии.

На сегодняшний день «LET GO» — самая личная и сокровенная постановка хореографа. Основываясь на собственном опыте, Эндрю Палермо стремится раскрывать реальность романтики во всем ее великолепии, изучая эволюцию отношений и потерь.

— «LET GO» — это острая и эмоциональная реакция на мой собственный неожиданно закончившийся брак! — откровенно признается Энди Палермо. — К сожалению, такие события довольно часто случаются в жизни людей.

Российская постановка Эндрю Палермо — первая его работа с академическим театром в России . Привычный народный стиль Театра танца «Гжель» Эндрю Палермо изящно сочетает с современной хореографией.

— Я получил огромное удовольствие от работы с коллективом театра танца «Гжель»! — делится своими впечатлениями от работы с российскими артистами Эндрю Палермо. — Артисты полностью приняли и воплотили мои идеи в жизнь, а дирекция и вся команда театра поддерживала меня во всем на протяжении всего времени пребывания в Москве.

Премьерный показ «LET GO» прошел с огромным успехом.

— Результат нашей совместной работы с коллективом и последующая премьера в театре Пушкина превзошли наши ожидания, — признается Эндрю Палермо. — Публика, как мне кажется, почувствовала энергетический посыл и ответила нам взаимностью. Еще один не менее важный для меня результат состоит в том, что на протяжении всего нашего творческого процесса я чувствовал полную эмоциональную отдачу от артистов.

Ассистентом-хореографом Эндрю Палермо является Ольга Соколова , которая специализируется на направлениях модерн и контемпорари. Театр танца «Гжель» был всегда открыт всему новому, различным экспериментам в области хореографического искусства: постановка-эксперимент, в которой профессиональные артисты народного танца работают в стиле модерн и контепорари, добавляя элементы народной хореографии.

Постановка осуществлена при поддержке посольства США в РФ.

Начало: 19:00

Адрес: Театр имени Пушкина (Тверской бульвар, дом 23)