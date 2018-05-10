Участником массовой драки в Чебоксарах оказался сын главы Чувашии

Сын главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева оказался причастным к драке между подростками в Чебоксарах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐секретаря главы региона Светлану Каликову.

В республиканском МВД подтвердили факт потасовки между несколькими молодыми людьми. По информации местной полиции, вечером 7 мая около 21:30 им поступило сообщение о групповой драке. Юношей доставили в отделение.

«Действительно, эта неприятная история произошла. Но говорить, кто виноват, пока рано. Правоохранительные органы разбираются. И когда будут сделаны выводы, тогда и можно будет что-то комментировать», — заявила Светлана Каликова. Тем самым пресс-секретарь подтвердила, что в драке принимал участие Иван Игнатьев

В МВД республики добавили, что действительно, молодые люди были доставлены в отделение, обстоятельства драки сейчас выясняются. Ранее никто из них на учете в органах внутренних дел не состоял.

С семьей главы Чувашкой республики связан и другой скандал. Так, подписи, собранные в регионе в пользу выдвижения Ксении Собчак на пост президента в ходе предвыборной кампании, были объявлены недействительны. Как утверждает бывший юрист избирательного штаба кандидата «против всех» Юрий Сидоров , автографы избирателей собирали при помощи главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, сообщили «Дни.Ру».

Есть и положительные моменты. Например, Чувашия несколько раз подряд входила в перечень самых чистых регионов России.