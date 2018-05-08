Ещё
Праздничная программа ко Дню Победы в Бабушкинском парке стартует в полдень
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздничная программа ко Дню Победы в Бабушкинском парке стартует в полдень 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В Бабушкинском парке (ул. Менжинского, 6, вл. 3) отметят День Победы; праздничная программа стартует в полдень. Откроет ее выступление духового оркестра Sky Band.
В парке можно будет станцевать под гармонь; посетить полевую кухню на Фонтанной площади; а вечером посмотреть кино о войне — кинопоказ пройдет в Зеленом театре.
— На Фонтанную площадь приедет танк Т-34, на нём можно будет сфотографироваться. Также гости смогут посмотреть фотовыставку репродукций работ народного художника Виктора Шилова, посвящённую празднованию Дня Победы, — рассказала руководитель пиар-службы ПКиО «Бабушкинский» Елена Челышева.
В течение дня на сцене Зеленого театра будут выступать: Хор ветеранов, ансамбль песни и пляски ВДВ, народная артистка России Ирина Мирошниченко; прозвучат фронтовые песни под гармошку, а в 19.20 начнётся концерт группы «Беловежская пуща». Завершится праздник в 22.00 праздничным салютом. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
Салют в честь Дня Победы прогремит в Бабушкинском парке Фильмы о войне покажут в кинотеатре на Коминтерна Торжественный митинг в честь Дня Победы прошел в обновленном сквере на Оборонной улице
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение34
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас4
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали16
Худшие эротические сцены в кино
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу40
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение