Праздничная программа ко Дню Победы в Бабушкинском парке стартует в полдень 

В Бабушкинском парке (ул. Менжинского, 6, вл. 3) отметят День Победы; праздничная программа стартует в полдень. Откроет ее выступление духового оркестра Sky Band.
В парке можно будет станцевать под гармонь; посетить полевую кухню на Фонтанной площади; а вечером посмотреть кино о войне — кинопоказ пройдет в Зеленом театре.
— На Фонтанную площадь приедет танк Т-34, на нём можно будет сфотографироваться. Также гости смогут посмотреть фотовыставку репродукций работ народного художника Виктора Шилова, посвящённую празднованию Дня Победы, — рассказала руководитель пиар-службы ПКиО «Бабушкинский» Елена Челышева.
В течение дня на сцене Зеленого театра будут выступать: Хор ветеранов, ансамбль песни и пляски ВДВ, народная артистка России Ирина Мирошниченко; прозвучат фронтовые песни под гармошку, а в 19.20 начнётся концерт группы «Беловежская пуща». Завершится праздник в 22.00 праздничным салютом. (иб)