Праздничная программа ко Дню Победы в Бабушкинском парке стартует в полдень

В Бабушкинском парке (ул. Менжинского, 6, вл. 3) отметят День Победы; праздничная программа стартует в полдень. Откроет ее выступление духового оркестра Sky Band.

В парке можно будет станцевать под гармонь; посетить полевую кухню на Фонтанной площади; а вечером посмотреть кино о войне — кинопоказ пройдет в Зеленом театре.

— На Фонтанную площадь приедет танк Т-34, на нём можно будет сфотографироваться. Также гости смогут посмотреть фотовыставку репродукций работ народного художника Виктора Шилова , посвящённую празднованию Дня Победы, — рассказала руководитель пиар-службы ПКиО «Бабушкинский» Елена Челышева.