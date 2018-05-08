Максим Диденко: Black Russian TV — это антителевидение, подземное и адское

Модный режиссер Максим Диденко в мае выпускает две громкие премьеры. В театре имени Ермоловой он ставит сценическую версию романа Дмитрия Глуховского «Текст» и параллельно запускает интернет-проект по следам собственного прошлогоднего хита — иммерсивного спектакля «Черный русский».

Евгении Смурыгиной. О том, почему это, вероятно, его последние работы в России, а также о влиянии дела «Седьмой студии» на современный театр Максим Диденко рассказал в интервью обозревателю Business FM

Я вижу, что вы все время в телефоне. Это органично для современного человека? Максим Диденко: Я к телефону буквально приклеен. Это, на самом деле, ужасающая зависимость. Она и расширяет ваши возможности, и сужает, является каким-то ограничителем восприятия, некими шорами, которые ограждают зону вашего внимания границами этого экрана. А как вы познакомились с романом «Текст» Глуховского?

Максим Диденко: Я слежу за рубрикой книжных новинок Галины Юзефович на «Медузе». Летом я наткнулся на обзор «Текста» Глуховского. Я даже по описанию почувствовал, что это что-то чрезвычайно интересное. Я уже на протяжении нескольких лет веду с разными кинопродюсерами разговор о том, чтобы снять дебют, полный метр. Я как-то уперся в то, что у меня совершенно нет материала, который бы подходил для кино. Театральный материал я как-то научился находить и язык для себя обнаружил, а в кино, мне казалось, нужно найти что-то чрезвычайно актуальное и свежее. В «Тексте» я это ощутил.

Я тут же написал Мите (Дмитрию Глуховскому — Business FM) в Facebook. Мы не были знакомы. Он сказал, что экранизация уже забукирована, там огромная очередь из продюсеров и кинорежиссеров и, так как я дебютант и непонятно кто, я совершенно в этот список не попадаю, а если и попадаю, то стою где-то на последнем месте. И как-то так сказал: «Ну, можем обсудить театральную версию». Но он, по-моему, не отсек, кто я такой. А я, на самом деле, тоже ничего не читал у него — ни «Метро», ни «Будущее». Интерес к современной русской литературе у меня был пониженный. Я читал в основном нон-фикшн, и, в принципе, художественная литература перестала меня интересовать.

Я, честно сказать, пал духом, потому что я хотел сделать кино. Стал думать, кому это предложить в театре, а параллельно — будоражить на эту тему каких-то кинолюдей, говорить: вот «Текст», прочтите, посмотрите, насколько это может быть. Нескольким людям в театре я предлагал, но это не имело никакого резонанса.

С продюсером Леонидом Роберманом мы долго вели переговоры на тему материала, и мне как-то все казалось, что мы не находили точки соприкосновения. И в какой-то момент Леонид Семенович сказал: «Максим, я готов с тобой сделать все что угодно». Что, в общем, театральные продюсеры или начальники произносят редко. И когда он это сказал, я ему подсунул «Текст», будучи почти уверенным, что он скажет «нет». А он прочитал и сказал «да», что было чрезвычайно неожиданным поворотом, потому что тема достаточно резкая, несколько выбивается из тех вещей, которые он все это время делал. И мы стали искать театр, в котором можно было бы реализовать проект.

Роберман пришел в театр имени Ермоловой, дал почитать роман Олегу Меньшикову . Что меня тоже удивило, ему тоже зашло, он сказал «да». И Митя позвонил мне месяца через два после моего первого письма. Он сказал: «Ой, прости. Я вообще не отсек, что ты за чувак. Очень круто. Я очень рад, что ты будешь это делать». Мы встретились, и все закрутилось довольно быстро, чему я бесконечно рад, потому что это произведение, понятно, очень сложное для постановки, но при этом невероятно актуальное и мощное.

Как в театре можно реализовать то, что написал Глуховский в «Тексте»? Максим Диденко: Мне кажется, я нашел какой-то способ, но все равно до конца не уверен, что это сработает. На сцене разворачивается своего рода тотальная проекция, главный герой все время ходит с телефоном, все снимает, это транслируется онлайн. На сцене куча телефонов и некоторое количество камер. Конечно, все ужасающе тяжело. Фактически мы снимаем в прямом эфире кино и смешиваем его с некими сообщениями. На самом деле, это, что называется, каша-малаша. Технически это, пожалуй, самый сложный спектакль из всех, что я делал.

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