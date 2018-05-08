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Спектакль‑концерт «Посвящение» пройдет в парке «Зарядье» в Москве 9 мая
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Спектакль‑концерт «Посвящение» пройдет в парке «Зарядье» в Москве 9 мая 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
В День Победы в столичном парке «Зарядье» пройдет масштабный спектакль-концерт «Посвящение», в котором будут участвовать 90 артистов, сообщается на сайте официальном сайте мэра Москвы.
«Девятого мая в 20:00 в парке «Зарядье» пройдет спектакль-концерт «Посвящение». Его поставила заслуженная артистка России Марина Брусникина по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе». Спектакль, приуроченный к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершит фестиваль «Московская весна a cappella», — говорится в сообщении.
В масштабной постановке задействованы 90 артистов и музыкантов. Среди них народный артист России Евгений Миронов, артисты мастерской Дмитрия Брусникина и симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением Сергея Тарарина. В частности, зрители услышат фрагменты из пятой и шестой симфоний Петра Чайковского. Вход на мероприятие свободный.
Хайнер Мюллер написал пьесу «Волоколамское шоссе» после того, как прочитал одноименную повесть писателя Александра Бека о подвиге советских солдат и офицеров, сдерживавших наступление немецких войск на Москву осенью и зимой 1941 года.
Российская премьера спектакля-концерта «Посвящение» состоялась в апреле 2015 года.
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