Почему великий актер Сергей Филиппов умер в одиночестве

Актер Сергей Филиппов , полюбившийся многим за роль Кисы Воробьянинова в фильме «12 стульев», скончался 28 лет назад. Он умер в полном одиночестве. Несколько дней труп актера разлагался в квартире. Даже единственный сын Филиппова не приехал на похороны отца.

Балет

Сергей Николаевич Филиппов родился в 1912 году в Саратове. Удивительно, но в юности Сергей мечтал вовсе не о кино. Он хотел стать танцором балета. Филиппов посещал занятия в балетной студии и был уверен, что в будущем поступит в ленинградское хореографическое училище. Однако по нелепому стечению обстоятельств молодой человек опоздал на вступительные экзамены, и ему ничего не оставалось, как подать документы в эстрадно-цирковой техникум.

Но Филиппов мечту не предал и после выпуска устроился на работу в театр оперы и балета. Только вот судьба снова поставила артисту подножку: по состоянию здоровья доктора посоветовали Филиппову завязать с танцами. Так он оказался в театре комедии, а после — на «Ленфильме»

Медные трубы

Несмотря на грандиозный успех в кино, Сергей Филиппов никогда не кичился своей известностью. Поначалу он предпочитал уединение, а поклонники, которых по понятным причинам у актера было немало, только вызывали в нем неприятное чувство раздражения. Кроме того Филиппова не устраивало его сложившееся амплуа. Всю жизнь он мечтал сыграть какую-нибудь серьезную и даже трагическую роль, а ему доставались в основном лишь веселые недоумки или злодеи.

Да и личная жизнь у актера не сложилась. Он был женат на Алевтине Горинович, с которой вместе учился. У супругов родился сын Юрий. Однако слава все же дала о себе знать. Филиппов стал выпивать, а иногда даже не приходил домой ночевать. Брак распался. Спустя какое-то время Алевтина уехала в США и забрала с собой Юру.

Болезнь и забвение

В последние годы жизни коллеги Филиппова стали замечать у него отклонения в психике. Актеру казалось, что за ним следят сотрудники КГБ. Возможно, это было связано с эмиграцией его первой жены на запад. Некоторые списывают на душевную болезнь и брак Сергея Николаевича с некоей Антониной Голубевой , которая была более чем на 10 лет старше актера. Хотя многие признают, что между супругами были очень теплые отношения, да и прожили они вместе больше 30-ти лет.

Но как бы то ни было, злоупотреблять спиртным после повторной женитьбы Филиппов не перестал. Кроме того у актера обнаружили опухоль в головном мозге. А в 1989 году вторая жена актера скончалась. С этого момента болезнь стала прогрессировать еще быстрее. Понятно, что работать Сергей Николаевич уже был не в состоянии и существовал на мизерную пенсию. Ему помогали бывшие коллеги, но они сами порой перебивались как могли.