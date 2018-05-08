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Ростовский парк имени 1 Мая превратят в театральные сады из живых изгородей, фонтанов и шатров
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Ростовский парк имени 1 Мая превратят в театральные сады из живых изгородей, фонтанов и шатров 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
В парке имени 1 Мая начали возводить сады к международному фестивалю ландшафтного искусства и флористики Rostovdon Flower Show. Он откроется 16 мая и будет работать для горожан и гостей донской столицы на протяжении двух месяцев.
— Сейчас участники фестиваля (а их около 100 человек) заняты сбором своих арт-объектов: обустраивают зону, сажают цветы, выкладывают дорожки. 14 мая все работы должны быть завершены, и в этот же день по периметру парка появится временное ограждение, — рассказала 161.ru организатор фестиваля Ксения Алейникова.
В качестве основной темы для Rostovdon Flower Show выбрали театр. Конкурсные работы получились очень интересными, ведь сама тема — широкая и многогранная. Взять к примеру шоу-сад «Кассиопея», который с помощью декоративного панно, шатра, растений, цветов и скульптур расскажет о популярном древнегреческом мифе, легшим в основу многих театральных постановок. Или сад «Травиата» с живой ширмой из туи и маленьким рукотворным фонтаном, которые перенесут посетителей в мир релакса и вдохновения.
Добавим, что в рамках фестиваля пройдут лекции и семинары, экскурсии, тематические мастер-классы как для профессионалов, так и для любителей. Вход на мероприятие — 150–250 рублей.
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