Орле покажут инклюзивный спектакль «Открытая дверь»

Постановка пройдёт 10 мая в 10 мая в в концертном зале Орловского областного центра народного творчества, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» посвящён Году добровольца. Организатор показа — Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Постановку подготовили воспитанники центра под руководством представителей Волонтерского объединения «Альтаир». Орловские школьники-добровольцы выйдут на сцену совместно со своими сверстниками из реабилитационного центра, сообщили в пресс-службе. Начало спектакля в 16.30.