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Орле покажут инклюзивный спектакль «Открытая дверь»
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Орле покажут инклюзивный спектакль «Открытая дверь» 

РИА 57 59 минут назад
Фото: РИА 57
Постановка пройдёт 10 мая в 10 мая в в концертном зале Орловского областного центра народного творчества, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Инклюзивный спектакль «Открытая дверь» посвящён Году добровольца. Организатор показа — Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Постановку подготовили воспитанники центра под руководством представителей Волонтерского объединения «Альтаир». Орловские школьники-добровольцы выйдут на сцену совместно со своими сверстниками из реабилитационного центра, сообщили в пресс-службе. Начало спектакля в 16.30.
Сообщение Орле покажут инклюзивный спектакль «Открытая дверь» появились сначала на РИА 57.
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