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Москва 24 покажет, как пройдет юбилейный фестиваль «Усадьба Jazz»
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Москва 24 покажет, как пройдет юбилейный фестиваль «Усадьба Jazz» 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
14 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XV юбилейного фестиваля «Усадьба Jazz».
Об особенностях музыкальной программы и экологической миссии фестиваля расскажут: основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина; руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман; певица Manizha; директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный; руководитель премиальной сети "Сбербанк Первый" Мария Поденко; режиссер Дмитрий Брусникин.
ХV юбилейный международный фестиваль Усадьба Jazz пройдет 2–3 июня в музее-усадьбе «Архангельское».
Прямую трансляцию можно увидеть 14 мая в 12:00 на этой странице.
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