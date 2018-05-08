Москва 24 покажет, как пройдет юбилейный фестиваль «Усадьба Jazz» 

14 мая в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XV юбилейного фестиваля «Усадьба Jazz».
Об особенностях музыкальной программы и экологической миссии фестиваля расскажут: основатель и президент фестиваля «Усадьба Jazz» Мария Семушкина; руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман; певица Manizha; директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный; руководитель премиальной сети "Сбербанк Первый" Мария Поденко; режиссер Дмитрий Брусникин.
ХV юбилейный международный фестиваль Усадьба Jazz пройдет 2–3 июня в музее-усадьбе «Архангельское».
Прямую трансляцию можно увидеть 14 мая в 12:00 на этой странице.