Спектакль с участием педагога из Коптева победил на всероссийском фестивале 

В номинации «Лучший кукольный спектакль» всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска» победила постановка «И дольше века длится день». Одну из ролей в ней исполнил педагог Вячеслав Ямбор, который работает в школе «Класс-центр» на Большой Академической улице.
В основе постановки — судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький поселок среди бескрайней казахской степи. Историю рассказывают четыре артиста и девять кукол. Помимо Ямбора, в постановке заняты Олег Шапков, Евгений Козлов, Ирина Латушко и Татьяна Саруханова. Спектакль создан по одноименному роману Чингиза Айтматова. (жм)