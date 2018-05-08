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Спектакль с участием педагога из Коптева победил на всероссийском фестивале
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Спектакль с участием педагога из Коптева победил на всероссийском фестивале 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В номинации «Лучший кукольный спектакль» всероссийского театрального фестиваля «Золотая маска» победила постановка «И дольше века длится день». Одну из ролей в ней исполнил педагог Вячеслав Ямбор, который работает в школе «Класс-центр» на Большой Академической улице.
В основе постановки — судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький поселок среди бескрайней казахской степи. Историю рассказывают четыре артиста и девять кукол. Помимо Ямбора, в постановке заняты Олег Шапков, Евгений Козлов, Ирина Латушко и Татьяна Саруханова. Спектакль создан по одноименному роману Чингиза Айтматова. (жм)
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