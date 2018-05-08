Фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет на сцене Губернского театра

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости . Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»-2018 пройдет на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево с 22 по 31 мая, сообщили в пресс-службе Губернского театра.

В течение недели будут представлены спектакли театров Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Также в рамках форума пройдут практические занятия для студентов театральных вузов, лекции лучших специалистов по истории русского языка.

По системе Станиславского

Основная идея форума — собрать театры, «исповедующие» учение Станиславского , считающих, что знаменитая система важна для современного театра.

"Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера. В этом году исполнилось 80 лет, как его не стало. И мне кажется, что пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский", — заявил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Поэтому, по его словам, для участия в фестивале отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное — это актер. «Режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через „жизнь человеческого духа на сцене“, как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое „Верю“ всегда адресовано именно актеру», — подчеркнул худрук форума.

Он отметил, что в отличие от многих других фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, на «Фабрике Станиславского» решили вручать призы только актерам, тем самым подчеркнув важность роли актера в той системе театра, которую создал Константин Станиславский.

Вслед за «художественниками»

Не случаен и выбор места проведения фестиваля — город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело Савва Морозов , меценат Художественного театра.

Вслед за «художественниками», которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители «Фабрики Станиславского» совместно с городской администрацией предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам фестиваля в подмосковном Орехово-Зуеве для работы и творческого общения.

В программу вошли спектакли «Тихий дон», «Гроза», «Большая советская энциклопедия», «На дне», «Вишневый сад», который представит Московский Губернский театр. Гостем фестиваля станет инклюзивный спектакль Фонда поддержки слепоглухих «Соединение» — «Совершенно невероятное событие. Женитьба» режиссера Михаила Фейгина

Участниками образовательной программы в рамках фестиваля станут 40 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска.