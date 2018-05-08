Артисты студенческого театра из Тимирязевского выступят в библиотеке на улице 8 Марта 

В субботу, 12 мая, артисты театра «Обыкновенное чудо» из Тимирязевского района дадут литературный концерт в библиотеке № 32 на улице 8 Марта. Постановка, которую бесплатно посмотрят зрители, называется «В начале ХХ века…». Об этом рассказала заведующая библиотекой Юлия Захаренкова.
— Прозвучат произведения Анны Ахматовой, Ивана Бунина, Марины Цветаевой, Зинаиды Гиппиус, Александра Блока, — поделилась Захаренкова.
Гостей будут ждать к 15.00. Библиотека № 32 находится по адресу ул. 8 Марта, 15. Вход свободный. (мю)