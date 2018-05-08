Военные стихи и песни прозвучат в центре соцобслуживания Дмитровского 9 мая

Специалисты центра соцобслуживания Дмитровского приглашают жителей района старшего возраста принять участие в праздничном концерте «С днем рождения, Победа!», который состоится 9 мая. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания центра Кристина Макарова.

— Самодеятельные артисты и волонтеры нашего центра представят насыщенную концертную программу, — поделилась Макарова. — Прозвучат стихи и песни военных лет, театральный кружок покажет спектакль о военных днях. В конце все желающие смогут угоститься блюдами полевой кухни, а также потанцевать на специально организованной площадке.

Посетителей будут ждать к 9.00. Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района расположен по адресу улица Долгопрудная, дом 1/141. (мю)