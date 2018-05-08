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Военные стихи и песни прозвучат в центре соцобслуживания Дмитровского 9 мая
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Военные стихи и песни прозвучат в центре соцобслуживания Дмитровского 9 мая 

Управа района Дмитровский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Специалисты центра соцобслуживания Дмитровского приглашают жителей района старшего возраста принять участие в праздничном концерте «С днем рождения, Победа!», который состоится 9 мая. Об этом сообщила заведующая отделением дневного пребывания центра Кристина Макарова.
— Самодеятельные артисты и волонтеры нашего центра представят насыщенную концертную программу, — поделилась Макарова. — Прозвучат стихи и песни военных лет, театральный кружок покажет спектакль о военных днях. В конце все желающие смогут угоститься блюдами полевой кухни, а также потанцевать на специально организованной площадке.
Посетителей будут ждать к 9.00. Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района расположен по адресу улица Долгопрудная, дом 1/141. (мю)
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