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Кластер «Октава» выступит главным партнером фестиваля «ЛитераТула»
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Кластер «Октава» выступит главным партнером фестиваля «ЛитераТула» 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Творческий индустриальный кластер «Октава» стал главным партнером третьего детского книжного фестиваля «ЛитераТула». В этом году фестиваль пройдет с 11 по 13 мая одновременно в четырех пространствах: в новом творческом индустриальном кластере «Октава», Тульском кремле, на независимой арт-площадке «Барабан» (Тульский историко-архитектурный музей) и в независимом кинотеатре ДКЖ Кино.
Кластер «Октава» — одна из основных площадок фестиваля. В кластере пройдут события, посвященные комикс-культуре: презентации новых комиксов, мастер-классы от главных драйверов индустрии, лекции издателей и художников.
«ЛитераТула» — это большой трехдневный фестиваль о современной детской и подростковой литературе, лауреат премии «Ясная Поляна» 2017 года в номинации «Событие» и финалист VI Открытого конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2017» в номинации «Лучшие всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения».
Также 11 мая в зин-редакции состоится презентация специального курса от фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «Морс», его проведет выпускница Британской Высшей школы дизайна Анна Чефранова. 12 мая в Большом зале кластера пройдет региональный полуфинал Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18».
Кроме того, на остальных площадках фестиваля «ЛитераТула» пройдут спектакли, встречи с популярными детскими писателями, показы анимационных альманахов и мультфильмов, книжная ярмарка и многое другое.
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