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Реконструкцию Брянского театра кукол планируют завершить к концу года
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Реконструкцию Брянского театра кукол планируют завершить к концу года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Построенное в начале 50-х годов ХХ века Володарском районе Брянска здание областного театра кукол реконструируют до конца года. Об этом ТАСС сообщила во вторник глава регионального департамента культуры Елена Кривцова.
Президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, президент поручил правительству обратить особое внимание на необходимость реконструкции и капитального ремонта театров юного зрителя и кукольных театров.
"Все необходимые решения по его восстановлению были приняты лично губернатором и правительством Брянской области. Была разработана проектно-сметная документация, проведены все необходимые процедуры и с 4 мая в театре начались реконструкционные работы. Мы планируем завершить их к концу декабря 2018 года. Лимит бюджета Брянской области на эти цели составляет чуть более 90 млн рублей", — сказала Кривцова.
Она также отметила, что после реконструкции театр обретет обновленный зрительный зал вместимостью 200 человек. «Также будут достроены современные гардеробы и туалеты, гримерные. Появится новое оборудование, необходимое для подготовки и проведения спектаклей», — добавила Кривцова.
Сейчас коллектив Театра кукол работает в Брянском областном театре для детей и юношества, в малом зале. После завершения реконструкции труппа переедет.
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