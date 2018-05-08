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Юные артисты представят театральные постановки о войне в культурном центре на Флотской
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Юные артисты представят театральные постановки о войне в культурном центре на Флотской 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Культурный центр «Онежский» на Флотской улице приглашает всех желающих на театральный праздник, который пройдет 9 мая. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Для наших зрителей выступят детские творческие коллективы центра, — поделился сотрудник администрации. — Они представят две театрально-концертные постановки: «У войны не детское лицо», а также «Память сердца».
Отметим, что «У войны не детское лицо» начнется в 12.30, а «Память сердца» — в 14.00. Вход свободный.
Адрес Культурного центра «Онежский»: улица Флотская, дом 25. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
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