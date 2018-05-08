Юные артисты представят театральные постановки о войне в культурном центре на Флотской

Культурный центр «Онежский» на Флотской улице приглашает всех желающих на театральный праздник, который пройдет 9 мая. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Для наших зрителей выступят детские творческие коллективы центра, — поделился сотрудник администрации. — Они представят две театрально-концертные постановки: «У войны не детское лицо», а также «Память сердца».

Отметим, что «У войны не детское лицо» начнется в 12.30, а «Память сердца» — в 14.00. Вход свободный.

Адрес Культурного центра «Онежский»: улица Флотская, дом 25. (мю)