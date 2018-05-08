Виктория Лопырева организовала фестиваль в Дубае и собрала звезд, друзей, спортсменов

Организатором и лицом фестиваля русской культуры «Матрешка» стала Виктория Лопырева . Мероприятие прошло в Дубае. Тематикой фестиваля «Матешка» были русские народные сказки. В честь этого события, одна из наиболее знаменитых площадей Мултака Аль Адва в Дубае была украшена инсталляциями по сюжетам известных русских народных сказок. В программе фестиваля были модные показы, спортивные мероприятия, балетные и танцевальные постановки, девичник, 3D-шоу.

Не обошлось без любимца публики Николая Баскова: на торжественном открытие, которое прошло в формате гала-ужина, он стал главной приглашенной звездой.

"Есть люди, которые могут любое мероприятие превратить в праздник! Коля, ты всегда можешь найти правильные слова, как на сцене, так и в жизни. Спасибо тебе за то, что подарил всем нашим гостям незабываемые эмоции и поддержал меня в этот ответственный момент! У тебя много официальных наград, но, думаю, главная награда — это народная любовь, которая не угасает в сердцах всех людей, которые тебя знают!" — поблагодарила Виктория Николая за поддержку «Матрешки».

Виктория с мамой Ириной

https://www.instagram.com/p/BiTwIjDB4TY/?taken-by=lopyrevavika

Самым волнительным для Лопыревой стал спортивный день. Виктория предстала публике в качестве первой девушки-амбассадора Чемпионата Мира по футболу 2018. А также выступила главной героиней клипа Ираклия Пирцхалавы , посвященного предстоящему чемпионату мира по футболу. В качестве звездного гостя фестиваль посетил легендарный футболист Жилберту да Силва, чемпион мира и обладатель Кубка Конфедераций. «Наш фестиваль стал уже доброй традицией, и это не может не радовать. А судя по растущим масштабам — он действительно пользуется популярностью среди местных жителей и гостей ОАЭ», — говорит Виктория Лопырева.

Виктория и Ираклий Пирцхалава

https://www.instagram.com/p/BiY8e7lBQ7E/?taken-by=lopyrevavika