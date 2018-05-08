Телеканал «Москва 24» почти сутки будет транслировать празднование Дня Победы с главных площадок города

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в редакции телеканала.

«Москва 24» — единственный телеканал, который 9 мая почти сутки работает в прямом эфире. Телеканал будет вещать с главных площадок города. Уже ранним утром зрители смогут проследить за передвижением техники из Нижних Мневников до Красной площади. Корреспонденты будут работать на протяжении всего маршрута. Кроме того, на ул. Тверская откроется передвижная студия «Москвы 24». Телеканал также покажет прямую трансляцию парада в честь Дня Победы. Затем ведущие канала присоединятся к праздничным гуляниям в городских парках и вместе с участниками «Бессмертного полка» пройдут от Белорусского вокзала до Красной площади», — рассказали в редакции.

Собеседник агентства также сообщил, что помимо прямых трансляций с улиц города и парада, москвичи и гости столицы увидят праздничный концерт у Большого театра, где музыканты Сергей Мазаев Петр Налич выступят под аккомпанемент симфонического оркестра с необычной программой.